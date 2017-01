Augstie Tatri: nodarbi atradīs arī neslēpotājs

Atvaļinājums slēpošanas kūrortā ir patīkams, taču dažkārt tikai baltās sniega virsotnes kļūst garlaicīgas. Īpaši, ja atvaļinājums turpinās ilgāk. Šādā gadījumā nākas padomāt, ko vēl varētu izdarīt. Piedāvājam apskatīt izklaides, ko piedāvā latviešu iecienītie slēpošanas kūrorti Augstajos Tatros Slovākijā.

Tiem, kam patīk pastaigas – ainaviskas trases

Augstie Tatri ir augstākā Karpatu kalnu daļa, kas pieder Slovākijai un Polijai. Austrumos kalni pāriet Beļansķa Tatros, rietumos – Zapadne Tatros. Tā ir pazīstamākā un Latvijas tūristu iecienītākā Tatru daļa. Labākie slēpošanas kūrorti Augstajos Tatros – Tatranská Lomnica un Stary Smokovec.

Tatru Lomnica – viena no lielākajām un skaistākajām vietām Augstajos Tatros, kas atrodas 850–890 m augstumā. Tas ir slavens slēpošanas kūrorts un pārgājienu centrs. No Tatru Lomnicas dažas gājēju trases ved augšup kalnos: zilā krasā atzīmētā trase līdz Rainera mājiņai (slov. val. Rainerova chata), zaļā – līdz Klinšu ezeram (slov. val. Skalnaté pleso), dzeltenā – līdz Tatru Matliarei (slov. val. Tatranské Matliare). No Tatru Lomnicas līdz Klinšu ezeram var pacelties arī ar kabīņu pacēlāju.

No šejienes var izvēlēties sarkanā krāsā atzīmēto gājēju trasi, pa kuru viegli nokļūt Hrebienokā (slov. val. Hrebienok), Tera mājiņā (slov. val. Téryho chata) vai mājiņā pie Zaļā ezera (slov. Chata pri Zelenom plese). No Klinšu ezera ar pacēlāju var pacelties līdz Lomnicas segliem (slov. val. Lomnické sedlo) un tur pastaigāties pa zaļā krāsā atzīmēto trasi līdz Lielajam Lomnicas tornim (slov. val. Veľká Lomnická veža).

Pastaiga arī padebešos

Tiem, kas uzturas Tatranska Lomnica, tiek piedāvāts uzbraukt divās blakus esošajās virsotnēs. Pirmā no tām – Skalnate Pleso –1757 m augstumā esoša virsotne, kurā var uzbraukt ar četrvietīgiem pacēlājiem. Tie, kas vēlas pasportot, to var izdarīt arī kājām – uz virsotni ved ērti gājēju celiņi. Blakus virsotnei atrodas meteoroloģijas un astronomijas observatorija, kur apmeklētājiem tiek piedāvātas dažādas programmas. Bērniem virsotnē ierīkots slēgts rotaļu laukums ar dažādiem slidkalniņiem un atrakcijām. Darbojas restorāni, no kuriem paveras neaizmirstami skati.

Foto: Publicitātes foto

Lomnicas virsotne (slov. val. Lomnický štít) – vieta, kas Augstajos Tatros obligāti jāapmeklē. Tā ir otrā augstākā Tatru virsotne, kuras augstums sasniedz 2634 m virs jūras līmeņa. Šeit uzstādīta observatorija, meteoroloģiskā stacija, ierīkota neliela viesnīca, bārs un skatu laukums. Runā, ka skaidrā laikā no šīs virsotnes redzama piektā daļa Slovākijas teritorijas.

Uzbraukt Lomnicas virsotnē var ar pacēlāju: sākumā jāiegādājas pacēlāja biļete no Tatru Lomnicas līdz Klinšu ezeram (pacēlājs apstājas starpstacijā «Štart», kurā nav jāizkāpj), un pēc tam jāiegādājas nākamā pacēlāja biļete no Klinšu ezera līdz Lomnicas virsotnei. Pacēlājs virsotnē atrodas līdz 50 min. Darbojas visu gadu, izņemot maiju. Tiesa gan, ja ir vējaini laika apstākļi, pacēlājs no Klinšu ezera līdz Lomnicas virsotnei var nedoties.

Lielākais ūdens atrakciju parks Centrālajā Eiropā

Vēl viena izklaide, kas noteikti jāizmēģina, pavadot atvaļinājumu Augstajos Tatros – Liptova reģionālajā parkā esošais lielākais ūdens atrakciju parks Centrālajā Eiropā «Tatralandia». Parkā ierīkotas vairāk nekā 300 dažādas izklaižu zonas, 26 ūdens slidkalniņi un 14 baseini ar saldūdeni un jūras ūdeni, kura temperatūra ir no 26 līdz 38°C pat ziemā. Šajā parkā var ne tikai braukt lejā pa dažāda lieluma slidkalniņiem, bet arī nirstot vērot zemūdens koraļļu pasauli.

Foto: Publicitātes foto

«Tattralandia» ūdens atrakciju parkā ierīkota arī pirts zona, golfa simulators, 5 D kinozāle, boulings un restorāns. Ja ir vairāku dienu slēpošanas abonements (angļ. val. Go Pass), parkā var iekļūt bez maksas uz visu dienu.

LASI CITUR: Uzzini vairāk www.gotatry.sk