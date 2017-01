Sieviešu gājienā Sandensas kinofestivāla laikā pulcējas vairāki tūkstoši cilvēku

Actresses Chelsea Handler and Charlize Theron participate in the "Women's March On Main" during the 2017 Sundance Film Festival on Saturday, Jan. 21, 2017, in Park City, Utah. Foto: Arthur Mola / TT NYHETSBYRÅN

Vairāki tūkstoši cilvēku, tostarp vairākas Holivudas slavenības, sestdien, spītējot sniegam un aukstumam, devās sieviešu tiesību aizstāvības gājienā Jūtas štata Pārksitijā, kur tiek atklāts Sandensas kinofestivāls. Lai gan pasākums ir daļa no tā dēvētās Sieviešu gājienu kustības, puse dalībnieku bija vīrieši. Pūli vadīja komiķe Čelsija Henlere, bet tajā bija redzamas arī aktrises Šarlīze Terona, Kristena Stjuarte, mūziķis Džons Ledžends un citas slavenības. Pārksitijas pašvaldības aplēses liecina, ka gājienā piedalās ap 4000 cilvēku. Reklāma Gājiena dalībnieki skandināja saukli «Mīlestība pārtrumpo naidu» («Love Trumps Hate»), kā atsauci uz jaunā ASV prezidenta Donalda Trampa uzvārdu. Viņa priekšvēlēšanu saukli «Padarīt Ameriku atkal diženu» demonstranti pārveidoja par «Padarīt Ameriku atkal līdzcietīgu», kā arī pūlis skandināja «Neaiztiec manas cilvēktiesības ar savām mazajām roķelēm». Lai gan gājiena organizatori nav saistīti ar festivāla rīkotājiem, tie norāda, ka plānotais gājiens ļauj Holivudas sabiedrībai, kas Jūtas štatā pulcējas uz vienu no gada nozīmīgākajiem kinonotikumiem, izrādīt solidaritāti pārējai valstij, «parādot savu cieņu brīvībai, cilvēktiesībām, mūsu drošībai un veselībai un atzīstot, ka mūsu valsts dažādība ir mūsu lielākais spēks». Līdzīgas protesta akcijas sestdien - dienu pēc Trampa inaugurācijas - notika visā pasaulē. Visplašākā akcija norisinās Vašingtonā, kur plānoto 200 tūkstošu cilvēku vietā ieradušies apmēram 500 tūkstoši cilvēku, tādējādi piepildot visu plānoto gājiena maršrutu un formāli gājiens nemaz nevar notikt. Arī Čikāgā ļaudis ir piepildījuši visu plānoto gājiena maršrutu, un gājiens pa pilsētu ir atcelts, tā vietā organizējot demonstrāciju. Cilvēki lielā skaitā pulcējušies arī Ņujorkā un citās ASV pilsētās. Saistītie raksti Piecas dīvainas feministu idejas