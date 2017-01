Alternatīvo labāko restorānu Top 10

Paralēli tam, kā Michelin līmeņa šefpavāri vērtē Latvijas labākos restorānus, «Ekselence 30 labākie restorāni Latvijā 2016» projekta rīkotāji jau otro gadu pēc kārtas ir apkopojuši arī vadošo Latvijas ēdiena un dzīvesstila blogeru viedokļus. Rezultātā ir noskaidrots, kuri 10 Latvijas restorāni, pēc blogeru domām, bija labākie 2016.gadā un kuros 5 restorānos tiek pasniegti visgaršīgākie deserti.

Saistītie raksti Pasaules 50 labāko restorānu apbalvojums 2016. g. 10. marts

Aptaujas ietvaros tika uzrunāti dažādu ēdienu un dzīvesstila blogu autori, tostarp Latvijas populārākā ēdienu bloga lindasvirtuve.lv autore Linda Tellgrena. Viņa uzsver: «Ja «lielo» restorānu Top 30 veido viesmīlības sfēras profesionāļi, tad blogeru tops sastāv no «tautas balss» - to cilvēku viedokļiem, kuri mīl ēdienu, raksta par to, caur saviem blogiem mēģinot šo mīlestību nodot lasītājiem. Katram blogam ir sava specializācija un virziens, tāpēc Latvijas gardākās vietas tiek skatītas caur šo prizmu. Rezultātā tiek iegūts personisks un uz ikdienas pieredzi balstīts viedoklis. Manā blogā un arī topā nonāk vietas, par kurām ikdienā «balsoju» ar savu laiku un naudu: kur brokastoju, pusdienoju un vakaros satiekos ar draugiem.»

Starp aptaujātajiem blogeriem bija arī uztura terapeite un bloga topivesels.lv veidotāja Ance Šternberga, kura kā pašas pirmās lietas Latvijas restorānos vērtē ēdiena un produktu kvalitāti, izcelsmi, sezonalitāti un garšu. «Es vienmēr meklēju kvalitatīvāko, tīrāko un labāko produktu, lai pirmkārt tas būtu veselīgs, un tikai pēc tam lūkoju, cik smalki tas ietērpts dažādās tekstūrās, mērcēs un veiksmīgi prezentēts uz šķīvja,» papildina Ance.

Reklāma

Uzrunātie blogu autori tika aicināti nosaukt pēc viņu domām labākos restorānus Latvijā 2016. gadā. Lūk, restorāni, kas iekļuvuši simboliskajā blogeru balsojumā.

Foto: publicitātes

3 pavāru restorāns «Tam labam būs augt» Valtera restorāns Muusu Bibliotēka No1 Valmiermuižas vēstniecība Rīgā Mute Restorāns 3 Vincents Goldingen Room Kolonāde. Mūsu stāsti...

Bet, domājot par tiem Latvijas restorāniem, kuros tiek gatavoti labākie deserti, blogeru balsojumā izkristalizējās šāds Top 5 saraksts:

Bibliotēka No1 Vincents Muusu Goldingen Room Mute Foto: publicitātes

Iedvesmojoša dzīvesstila bloga andasstuff.lv veidotāja Anda Kārkliņa: «Restorāna apmeklējums man ir svarīgs, lai rastu iedvesmu. Un, lai arī neesmu liela saldummīle, tomēr bieži vien būtiskākā loma, vai gājiens uz restorānu būs izdevies, ir tieši desertam. Man patīk atklāt jaunus un arī veselīgus desertus. Papildus tam, protams, ir svarīga arī pavāra radošā izdoma, apkalpojošā personāla zināšanas, vietas interjers. Tas viss savijas vienā veselumā un, ja nostrādā klikšķis, tad šī vieta mani iekarojusi uz ilgu laiku, radot vēlmi to ieteikt arī citiem.»

Kopumā aptaujas gaitā tika uzrunāti autori no tādiem ēdienu un dzīvesstila blogiem kā lindasvirtuve.lv, krustnaglina.lv, naskoties.com, saltnpepper.lv, femmefarfalle.com, topivesels.lv, prieksgatavot.lv, irbenesblogs.wordpress.com, brigitadambe.com, andasstuff.lv, kikasvirtuve.lv un kola.lv.

Saistītie raksti