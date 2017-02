Ceļvedis: ievelkam Meteņus, lejam sveces, apbrīnojam Dorianu Greju

Februāris tiek uzskatīts par sveču mēnesi. Sveču diena ir pats ziemas vidus, un tajā latvieši parasti dedza, lēja sveces un gaidīja Meteņus. Iepazīsti arī citas nodarbes, ko pasākt šajās brīvdienās.

PASĀKUMI

Sveču diena Kalnciema kvartālā

Reklāma

Foto: publicitātes

4. februārī no 10:00 līdz 16:00 Kalnciema kvartāla tirgū varēs iegādāties ne tikai vietējo zemnieku un amatnieku izstrādājumus un pārtikas produktus, bet arī dažāda sastāva un formas latviešu ražotāju sveces.Ar sveču dedzināšanu un liešanu ir saistītas daudzas tradīcijas. Taču tieši šajā dienā lietās sveces deg visgaišāk un izlietojas vistaupīgāk. Viena no sveču gatavošanas metodēm ir tās liet ar rapšu vasku. Kopā ar pieredzējušiem sveču lējējiem «Laureta Candle» uzzināsiet vairāk par šo metodi. Katram apmeklētājam būs iespēja izliet savu sveci no plkst. 11:00 līdz 15:00 Kalnciema kvartāla galerijā.

Haskiji ievelk Meteņus

Foto: publicitātes

Svētdien, 5.februārī, no plkst.13.00 līdz 15.00 Piejūras brīvdabas muzejā Meteņus ievilks Haskiju parks no Zirām ar sešiem dzīvespriecīgiem un enerģiskiem haskijiem - Uno, Raideru, Basko, Deimosu, Kajaku un Jukonu. Būs silta tēja un Gardā Meteņputra, ko vārīs Smiltiņu ģimene, varēs cept arī desiņas (ja būs paņemtas līdzi). Par cita veida izklaidi – rotaļām, dziesmām un spēlēm rūpēsies Ziru amatierteātris un muzeja darbinieki, jo kas citādi līdzēs augt brangām kāpostgalvām – Meteņos jāveļ sniega bumbas vai dzijas kamoli!

Baltijā lielākā tūrisma izstāde-gadatirgus «Balttour 2017»

Foto: publicitātes

«Balttour» ir plašākā tūrisma izstāde Baltijā, kas ik gadu atklāj jauno tūrisma sezonu reģionā un rada svētku sajūtu gan nozares profesionāļiem, gan ceļotgribētājiem. Trīs dienas «Balttour 2017» Ķīpsalā apmeklētājiem būs iespēja iepazīt jaunus maršrutus un ceļojumu galamērķus, līksmot par pasaules kultūru dažādību, iegādāties ceļojumus un baudīt Latvijas reģionu viesmīlību. Vienuviet savus piedāvājumus prezentēs vairāk nekā 850 tūrisma uzņēmumu no 40 pasaules valstīm. Piektdien, 3. februārī, darbu sāks 24. starptautiskā tūrisma izstāde-gadatirgus «Balttour 2017», kas katru ceļotāju un atpūtnieku aicinās apceļot Latviju un atklāt pasauli. Turklāt visās trīs izstādes dienās notiks lielā ceļojumu izpārdošana!

Klāt Tropu mēnesis Rīgas Zoo

Jau piecpadsmito reizi februāra sestdienās un svētdienās visi laipni aicināti uz Tropu mēneša aktivitātēm zoodārza vissiltākajā, visdaudzveidīgākajā ekspozīcijā – Tropu mājā! Šogad esam nolēmuši pievērst uzmanību visčaklākajam strādniekam, vislabākajam arhitektam un celtniekam pasaulē – skudrai. Pētīsim, kādas ir skudras, kā tās dzīvo, kādas ir to apbrīnojamās mājas, kāda ir to nozīme ekosistēmās, cik dažādas tās ir.

Tātad no 1. līdz 28. februārim Tropu mēneša Zoodārzā ietvaros:

Darba dienās – trešdienās, ceturtdienās un piektdienās piedāvājam ekskursijas interesentu grupām «Noslēpumainā skudru pasaule». Ekskursijām jāpiesakās iepriekš pa tālr. 67518669 vai rakstot e-pasta vēstuli uz adresi riga.zoo.skola@gmail.com.

Sestdienās un svētdienās ikviens interesents aicināts piedalīties radošajās un pētnieciskajās aktivitātēs Tropu mājā no plkst. 12.00-15.00.

No 2. februāra, izmantojot uzziņu dienesta 1188 sarūpēto kuponu, zoodārza apmeklējums būs par 50% lētāks!

KONCERTI

«Mesa» Liepājā

Foto: publicitātes

-->





























Aizvērt Gata Irbes projekta «Mesa» albuma prezentācija Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET







Pašmāju mūziķis Gatis Irbe sava jaunā hiphopa projekta «Mesa» ietvaros februārī un martā dosies īpašā koncertu sērijā ar nosaukumu «Triptihs», kura norisināsies trijās Latvijas pilsētās. «Ar šo koncertu sēriju vēlējāmies panākt jaunu modeli koncertu sērijām, ne kā parasti iecerēts, kad ar vienu programmu tiek apbraukāta visa Latvija. Līdzīgi kā mākslā ar terminu «Triptihs» tiek apzīmēti trīs dažādi mākslasdarbi, kuri kopā veido vienu veselumu, arī šajā tūrē, ja to tā varētu saukt, gribam panākt rezultātu, kad katrs no šiem koncertiem ir atšķirīgs gan izpildījuma aranžijas ziņā, gan gaismu režijas ziņā, gan ar īpašajiem viesiem, kuri viesosies katrā no pilsētām ar savu īpašo programmu, un katrs no tiem kopā satiekas vienā kopīgā ceļojumā,» min Gatis Irbe. Dziesmas no pirmā studijas albuma, kā arī jaunie skaņdarbi koncertos tiks izpildīti dzīvajā. 04.02.2017. – Baltais koncerts Liepājā, koncertzālē «Lielais dzintars».

Liepājā ar orķestri uzstāsies Ričards Klaidermans

Foto: publicitātes

-->





































Aizvērt Pianista Ričarda Klaidermana koncerts LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA







Liepājas koncertzālē «Lielais dzintars» ar savu vienīgo koncertu Baltijas valstīs 5. februārī uzstāsies franču pianists Ričards Klaidermans, informēja producentu apvienības «Passport productions» pārstāvis Dāvids Jansons. Mākslinieks uzstāsies kopā ar stīgu orķestra pavadošo sastāvu. Koncerta programmā iekļauti jau pazīstami Klaidermana skaņdarbi un pasaules klasika, kā arī pavisam jauni un īpaši stīgu instrumentiem veidoti aranžējumi. Klaidermans Latvijā viesojies vairākas reizes, bet uz koncertzāles «Lielais dzintars» skatuves viņš kāps pirmo reizi.

IZRĀDES

Doriana Greja portrets

Režisore Laura Groza-Ķibere Dailes teātrī iestudē izrādi «Doriana Greja portrets» - Oskara Vailda izjūtu drāmu 2 cēlienos. Pirmizrāde paredzēta 3.februārī Lielajā zālē. Kad Bazils Holvards uzglezno skaistā, nevainīgā jaunekļa Doriana Greja portretu, tas satriec gan viņus abus, gan viņu cinisko draugu lordu Henriju Votonu. Uz audekla iemiesotais ideāls liek Dorianam vēlēties palikt mūžīgi jaunam, lai novecotu tikai portrets. Viņš iemantos visu pasauli, bet pazaudēs savu dvēseli. Viņu gaida mūžīga jaunība, bezgalīgas kaislības, noslēpumainas un izsmalcinātas baudas, neprātīgi prieki un vēl neprātīgāki netikumi. Turpretī portrets tagad nesīs viņa kauna un negoda nastu. Grēki saēd skaisto portretu kā tārpi mirušu miesu. Doriana Greja lomā būs Dainis Grūbe, Lordu Henriju Votonu atveidos Juris Žagars, bet Bazilu Holvardu - Intars Rešetins. Pārējās lomās atveidos baleta māksliniece Elza Leimane (Sibilla Veina) un aktieri Indra Briķe (Misis Veina), Lauris Dzelzītis (Džeimss Veins), Gints Andžāns (Alans Kempbels), Lilita Ozoliņa (Hercogiene), Sarmīte Rubule (Lēdija Agata), Ērika Eglija (Viktorija Votona / Sieviete dzertuvē), Lauris Subatnieks (Deivids Stouns), Mārtiņš Upenieks (Sers Tomass), Artūrs Dīcis (sers Roberts Bentlijs), Dainis Gaidelis (Lords Erskins / Sulainis Viktors Pārkers), Kaspars Zāle (Adrians Singltons), Pēteris Liepiņš (Īzaks) un Anete Krasovska (Mūziķe). Izrādēs piedalīsies arī baleta solisti Arturs Sokolovs vai Andris Pudāns (Romeo).

-->





































Aizvērt Režisores Lauras Grozas-Ķiberes izrāde “Doriana Greja portrets” Mārtiņa Vilkārsis Mārtiņa Vilkārsis Mārtiņa Vilkārsis Mārtiņa Vilkārsis Mārtiņa Vilkārsis Mārtiņa Vilkārsis Mārtiņa Vilkārsis Mārtiņa Vilkārsis Mārtiņa Vilkārsis Mārtiņa Vilkārsis Mārtiņa Vilkārsis Mārtiņa Vilkārsis Mārtiņa Vilkārsis Mārtiņa Vilkārsis Mārtiņa Vilkārsis Mārtiņa Vilkārsis Mārtiņa Vilkārsis Mārtiņa Vilkārsis Mārtiņa Vilkārsis Mārtiņa Vilkārsis







Liepājas teātrī pēdējo reizi tiks spēlēta izrāde bērniem «Bezgalīgo stāstu stāsts»

Foto: publicitātes

Piektdien, 3.februārī, plkst. 18:00 Liepājas teātrī pēdējo reizi tiks spēlēta izrāde bērniem «Bezgalīgo stāstu stāsts». Izrādi 2014.gada rudenī iestudēja režisore Lelde Kaupuža. Izrādes radošā komanda (scenogrāfs Aigars Ozoliņš, kostīmu māksliniece Liene Rolšteina, horeogrāfe Inga Krasovska, komponists Edgars Mākens, gaismu mākslinieks Mārtiņš Feldmanis un video mākslinieks Andris Vētra) radījusi brīnumiem pilnu vidi, jo lielākoties izrādes darbība notiek Iztēles pasaulē, kurā nokļūst galvenais varonis Toms, atverot kādu nebūt ne parastu grāmatu. Galvenā varoņa Toma lomā pēdējā izrādē iejutīsies Pēteris Lapiņš, kurš šajā lomā vairāk nekā divu gadu garumā dublējās ar Sandi Pēci. Izrādē piedalās arī aktieri Everita Pjata, Anete Berķe, Agnese Jēkabsone, Gatis Maliks, Edgars Ozoliņš, Edgars Pujāts, Viktors Ellers, Rolands Beķeris.

Truša Edvarda brīnumainais ceļojums

Foto: publicitātes

Stāstu «Truša Edvarda brīnumainais ceļojums» 2006.gadā uzrakstījusi godalgotā amerikāņu rakstniece Keita Dikamillo, vairāk zināma kā «Pasakas par Despero» autore, pēc kuras uzņemta arī slavenā animācijas filma. Šis stāsts, kas izseko patmīlīgā, tikai sevi mīlošā truša piedzīvojumiem un sirds izaugsmei, saņēmis prestižo Boston Globe-Horn Book Award apbalvojumu. Krievu trupā šo darbu iestudēt ieradusies viesrežisore no Krievijas Nadežda Aleksejeva, kurai šī būs jau trešā izrāde Latvijas Leļļu teātrī. «Šis stāsts skar ļoti būtisku tēmu - tēmu par mīlestību. Ir svarīgi runāt ar bērniem par jautājumiem, lietām, kas viņiem būs svarīgas visu dzīvi. Un jautājums par to, kas ir mīlestība, ir aktuāls no agras bērnības līdz pat sirmam vecumam. Jo agrāk ar bērnu sāk runāt par šīm lielajām jūtām, jo vairāk viņš sapratīs, kas ar viņu notiek pieaugot,» par izrādi saka tās režisore. Izrāde paredzēta bērniem no piecu gadu vecuma. Tuvākās izrādes 3.februārī un 3.martā.

Dailes teātris ar izrādi «Ziloņa dziesma» viesosies Alūksnē

Foto: publicitātes

Sestdien, 4.februārī, Dailes teātris ar izrādi «Ziloņa dziesma» viesosies Alūksnē. Ar režisora Andreja Žagara iestudēto kanādiešu dramaturga Nikolā Bijona lugu «Ziloņa dziesma» uz Alūksnes kultūras centru dosies aktieri Juris Kalniņš, Gints Grāvelis un Esmeralda Ermale. ...No sava darba kabineta slimnīcā ir pazudis ievērojams psihiatrs. Pēdējais, kurš ārstu redzējis, ir viņa pacients Maikls. Mēģinot noskaidrot pazušanas iemeslus, slimnīcas vadītājs dakteris Grīnbergs iztaujā pacientu. Savukārt Maikls, manipulējot ar dakteri Grīnbergu, iesaistās smalkā psiholoģiskā spēlē, kas izvēršas grēksūdzē... Izrādes sākums Alūksnes kultūras centrā - plkst. 17.00.

Mana māsa un Eihe

Foto: publicitātes

Režisors Mārtiņš Eihe Dailes teātra Kamerzālē iestudē jaunā latviešu dramaturga Jāņa Baloža lugu «Mana māsa», kas skatuves versijā nodēvēta par «neiespējamu ceļojumu 1 daļā». Pirmizrāde notiks 5.februārī. Ilze un Ieva ir māsas. Ilzei ir 26, un Ievai ir 31. Ilze ir talantīga un veiksmīga. Viņai ir laba izglītība un vēl labāks darbs. Ievai nav nekā no tā visa. Pēdējos 16 savas dzīves gadus viņa ir pavadījusi sociālās aprūpes centrā cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem – līdz brīdim, kad viņu pie sevis dzīvot paņem māsa. Šis ir totāli brīvprātīgs projekts, kurā divas Dailes teātra aktrises labprātīgi ļaujas eksperimentam, kopā ar izrādes režisoru un dramaturgu apkopojot stāstus no dažādu cilvēku dzīves pieredzes.

«Savāds atgadījums ar suni naktī»

Foto: publicitātes

Latvijas Nacionālajā teātrī top pēc aizkustinošā Maikla Hedona romāna motīviem radītās Saimona Stīvena šobrīd pasaulē ļoti populārās lugas «Savāds atgadījums ar suni naktī» iestudējums. Režisors Valters Sīlis. Pirmizrāde 5. februārī. Šī būs izrāde jauniešiem par viņu vienaudzi, kurš it kā ir tāds pats kā visi un tomēr jūtīgāks pret apkārtējo pasauli nekā pārējie. Kristofers Būns ir 15 gadus vecs zēns, kurš dzīvo mazā Anglijas pilsētiņā un mācās speciālajā skolā. Viņam ir Aspergera sindroms, viens no autisma paveidiem. Kristofers zina no galvas visus pirmskaitļus līdz 7507 un spēj nosaukt visas pasaules valstis un to galvaspilsētas. Viņam ir izcilas dotības matemātikā un fizikā, viņš lieliski orientējas faktos, taču emociju pasaule pusaudzim ir sveša, cilvēki viņam liekas neizprotami. Kādu rītu Kristofers dārzā atrod nogalinātu kaimiņu suni Velingtonu. Par spīti tēva iebildumiem, viņš nolemj šo savādo atgadījumu izmeklēt un atrast vainīgo. Lomās: Kārlis Krūmiņš, Daiga Gaismiņa, Daiga Kažociņa, Lāsma Kugrēna, Līga Zeļģe, Ilva Centnere, Uldis Anže, Mārtiņš Brūveris, Normuns Laizāns, Voldemārs Šoriņš.

«Sex guru ar Valdi Melderi» jubilejas izrāde

Foto: publicitātes

Domino teātra izrāde «SEX GURU ar Valdi Melderi» svin 3 gadu jubileju! Ja vēl neesi redzējis šo pikanto un ļoti smieklīgo komēdijšovu - tiekamies 5.februārī Kongresu namā. Šova pirmizrāde notika precīzi pirms trim gadiem - 2014.gada 5.februārī. Pa šo laiku izrāde tika spēlēta vairāk nekā 40 reizes. Publikas interese par to nemazinās, un šovs katru reizi joprojām norisinās skatītāju pārpilnajās zālēs. Izrāde «SEX GURU» nav ne seksa treniņš, ne lekcija. Auditorija netiks nostādīta neveiklā situācijā un nevienam neuzdos neērtus jautājumus, toties skatītājiem būs lieliska iespēja no sirds izsmieties par to, par ko ikdienā pierasts klusēt. «SEX GURU» ir atklāts un tajā pašā laikā intelektuāls šovs.