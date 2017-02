Pasaulslavenais Mišelina restorānu kritiķis ierodas Latvijā uz HoReCa Profesionāļu Dienām

Pasaulē plaši pazīstamais restorānu kritiķis Endijs Heilers (Andy Hayler), kurš vienīgais pasaulē apmeklējis visus trīszvaigžņu Mišelina (Michelin) restorānus, ierodas Rīgā, lai piedalītos lielākajā HoReCa sektora notikumā Baltijas valstīs – Profesionāļu Dienās, kuru rīko daudznozaru uzņēmums Reaton.

Heilers apmeklēs Rīgu 15. un 16.februārī, lai piedalītos Profesionāļu Dienās, kuras rīko Reaton, lielākais augstas kvalitātes pārtikas produktu un delikatešu izplatītājs un ražotājs Latvijā. Irīna Jerņeva, Reaton pārtikas produktu tirdzniecības departamenta direktore ir lepna par to, ka izdevies pasaulslaveno restorānu kritiķi iesaistīt Profesionāļu Dienu norisē: «Mums ir liels prieks par to, ka Latvijas ēdināšanas industrijas pārstāvjiem būs iespēja mācīties no pasaules līmeņa profesionāļa – mēs vienmēr cenšamies veicināt ēdināšanas vides attīstību un kultūru Latvijā, no kā pilnīgi visi iesaistītie var tikai un vienīgi iegūt.»

Endijs Heilers ir pasaulē plaši pazīstams restorānu kritiķis un dažādu darbu autors, kurš pēdējos 30 gadus apmeklējis restorānus trīs līdz sešas reizes nedēļā. 2004.gadā Heilers sasniedza paša nosprausto mērķi - viņš bija pusdienojis visos trīs Mišelina zvaigznes ieguvušajos restorānos pasaulē – šis Heilera sasniegums tika plaši atspoguļots presē visā pasaulē. Šis mērķis gan jāsasniedz atkal un atkal – Heileram tas izdevās arī 2008., 2010., 2012., 2014., kā arī 2016.gadā, kad trīs Mišelina zvaigznes ieguvušo restorānu skaits pasaulē jau bija sasniedzis 115.

Heilera ceļojums balto galdautu pasaulē sākās 1990.gadā, kad Lielbritānijā plaši pazīstama ceļveža izdevēji viņam piedāvāja nepilnas slodzes restorānu inspektora darbu. 1994.gadā viņš publicēja savu pirmo grāmatu – Londonas Transporta Restorānu Ceļvedis, bet neilgi pēc tam izveidoja savu slaveno mājaslapu – www.andyhayler.com, kura ir vecākā joprojām funkcionējošā restorānu apskatu mājaslapa pasaulē. Nesen tika izdota grāmata 1001 restorāns, kas jāapmeklē, pirms nomirsti (1001 Restaurants You Must Experience before you Die), kurā Heilers bija nozīmīgākais no līdzautoriem. Tāpat viņš sarakstījis arī sadaļu par Parīzes smalkajiem restorāniem National Geographic 2009. gadā izdotajā grāmatā 500 ēdiena ceļojumi dzīves laikā (500 Food Journeys of a Lifetime).

Heilers piedalījies pirmajās četrās BBC raidījuma Masterchef: The Professionals sērijās kā vieskritiķis, kā arī filmējies 2014.gadā uzņemtajā dokumentālajā filmā Foodies: The Culinary Jet Set, kura tika nodēvēta par «vienu no labākajām filmām ēdiena mīļiem, no kuras mutē saskries siekalas». Heilers par šo filmu saka: «Tā ir par pēdējā laika tendenci – ēdiena kultūras globalizāciju, un to, kā konkrēti ēdiena entuziasti ceļo pa pasauli, lai apmeklētu tās labākos restorānus. Filmā ir arī par ēdiena gatavošanu globalizācijas kontekstā – par to, kā internetā iespējams padalīties ar receptēm, ar populārām tendencēm kādā pasaules daļā, un tad jauna kulinārijas tendence, piemēram, Japānā ātri vien aizceļo uz šķīvi Sanfrancisko vai Stokholmā.»

Par sevi Heilers saka: «Lielākais gandarījums, kuru es rodu šajā darbā, ir jaunu, īpašu un interesantu restorānu «atklāšana» un to popularizēšana laba ēdiena cienītāju vidū – ar cerību, ka tas nesīs labumu arī šim restorānam, kurš tiešām pelnījis uzmanību un daudz apmeklētāju.» Viņš piebilst: «Es par savu misiju uzskatu restorānu apmeklētāju iepazīstināšanu ar lieliskajām iespējām, kādas ēdiena pasaule piedāvā – visinteresentākajām vietām, kur labi paēst. Tādu kā kulināro apziņas apvāršņu paplašināšana.» Šobrīd Heilers strādā pie rakstiem žurnālā Elite Traveler un turpina veidot saturu savai mājaslapai, kuru papildina ik nedēļu – aprakstot paša apmeklētos restorānus visā pasaulē. Heilers piedalās arī dažādās televīzijas programmās.

Profesionāļu Dienās Heilers lasīs lekciju: Pasaules kulinārais ceļojums – labākie pasaules restorāni un vadīs diskusiju: Ar ko atšķiras vakardienas restorāns no rītdienas restorāna?, kurā piedalīsies vadošie Latvijas pavāri.

15. un 16.februārī autosalonā «Autobrava» notiks Reaton profesionāļu dienas 2017 – vērienīga pārtikas produktu izstāde, iespēja sastapt pasaules pārtikas produktu līderu pārstāvjus, aizraujošas Latvijas un Eiropas pavāru meistarklases un izglītojošas lekcijas.

Jau no 1993.gada SIA «Reaton, LTD» Pārtikas produktu tirdzniecības departaments aicina Latvijas restorānu, kafejnīcu, viesnīcu un mazumtirdzniecības profesionāļus uz plašu produktu izstādi un meistarklašu programmu. Reaton Pārtikas profesionāļu dienas nav klientu dienas to klasiskajā izpratnē, tās ir nozares speciālistu tikšanās vieta, iespēja uzzināt pasaules jaunumus pārtikas nozarē un noskatīties labāko vietējo un ārzemju pavāru meistarklases.

«Reaton profesionāļu dienās 2017» piedalījās vēsturiski visvairāk Reaton izplatīto pārtikas produktu ražotāju pārstāvji no visas Eiropas. Tā būs unikāla iespēja uzzināt pasaulē atzītu pārtikas produktu ražotāju ieteikumus, noskatīties meistarklases un jaunāko produktu degustācijas.

Uzņēmums SIA «Reaton, LTD» ir daudznozaru kompānija, kuras viens no virzieniem ir kvalitatīvu pārtikas produktu tirdzniecība un ražošana kopš 1993.gada. Reaton Pārtika un delikateses ir vecākais un stabilākais Horeca piegādātājs Latvijā un jau daudzus gadus arī Lietuvā un Igaunijā.