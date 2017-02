Aldaru ieguldījums novērtēts

Piektdien, 3.februārī, svinīgā ceremonijā, kas norisinājās vienā no skaistākajām Latvijas pērlēm – Dikļu pilī, tika oficiāli nosaukti, apbalvoti un sumināti «Latvijas alus gada balvas 2016» laureāti.

Šogad absolūts iegūto apbalvojumu līderis ir SIA «Valmiermuižas alus», iegūstot «Latvijas alus gada balvu 2016» par stabilu un ikgadēju alus tirdzniecības kāpumu, balvu «Gada reklāmas tēls» un balvu par ieguldījumu alus popularizācijā un alus baudīšanas tradicionālajā kultūrā. «Valmiermuižas alus» alus zīmols «Kokmuiža» ir atzīts par labāko nominācijā – «Labākais alus iepakojums».

Pēdējos divos gados Latvijas tirgū sevi pieteikušas 12 jaunas mikro alus darītavas, no kurām atpazīstamas kļuvušas Raiskuma labumu darītava, a/d VIEDI, Ādažu meistara alus, Madonas alus, Zoltnera a/d, Bierhaus un Godalus. Šī gada konkursā par sekmīgu ienākšanu nozarē un atpazīstamību atzinību izpelnījās SIA «Madonas alus», «GZD» – Alus darītava «VIEDI», «Raiskuma alus darītava» un «Silāres» – alus darītava «Zoltners».

Reklāma

Ho-Re-Ca grupā balvas šogad netiek piešķirtas, bet vislielāko alus tirdzniecības kāpumu veikalu grupā sasniegušas AS Tērvetes AL un SIA Piebalgas alus.

Foto: Publicitātes foto

2016.gadā uzticīgas eksportam palikušas Cēsu alus, Bauskas alus un Valmiermuižas alus darītavas, savu attīstību ar eksportu saista arī SIA Abula. Balvas par jaunu eksporta tirgu meklēšanu un kopējo kāpumu saņēma A/S «Cēsu alus», SIA «Bauskas alus», bet par eksporta kāpumu kā par iespēju attīstīties SIA «Abula».

Arī šogad AS «Cēsu alus» saņēma balvu par videi draudzīgāko uzņēmumu, jo veic regulārus un stabilus ieguldījumus uzņēmuma modernizācijā un attīstībā, ieguldījumus savā pilsētā un sociāli atbildīgajā uzņēmējdarbībā. Prieks, ka šajā jomā neatpaliek strauji augošā Tērvetes alus darītava, saņemot otro šī gada balvu nominācijā «Videi draudzīgākais uzņēmums». Bet par CO 2 izmešu samazināšanu atmosfērā, AS Cēsu alus tika pasniegts LR VARAM Atzinības raksts.

Nomināciju «Gada izaugsmes balvu – gada veiksminieks» savstarpēji sadalīja SIA «Valmiermuižas alus» un A/S «Tērvetes alus», apliecinot, ka Latvijā labs alus vēl joprojām ir cieņā.

Balvu nominācijā «Labākais gada iepakojums» saņēma Valmiermuižas alus darītava, bet SIA Alus nams atzinības rakstu par alus «Brālis fon Wolfs» – 0,5l.pudeles etiķetes dizainu.

Nominācijā «Gada alus reklāmas tēls» balvas saņēma SIA «Valmiermuižas alus» un AS «Cēsu alus».

Īpašu atzinību «Par ieguldījumu popularizējot alus un sezonālās virtuves saderību un alus lietošanu tradicionālajā kultūrā, attīstot projektu «Eiropas gastronomijas reģions 2017», «Latvijas alus gada balvā 2016» ieguva nodibinājums «Rīgas tūrisma birojs» un balva pasniegta Valmiermuižas Vēstniecības Rīgā šefpavāram Dzintaram Kristovskim kā «Eiropas gastronomijas reģiona 2017» oficiālajam vēstniekam.

«Latvijas alus gada balvas» žūrijas komisija 2016.gadā augstu novērtējusi SIA «Bauskas alus» galvenās tehnoloģes Māras Sirmās un SIA «Piebalgas alus» izpilddirektora, galvenā inženiera Pētera Micāna mūža ieguldījumu alus nozares attīstībā, pasniedzot «Latvijas alus gada balvu 2016»..

Atzinību par nozīmīgu Latvijas alus liecību publicitāti 2016.gadā saņēma Žigimantas Šalkauskas (Žygimantas Šalkauskas) par grāmatu – «Latvija – alus darītavas, etiķetes, palikņi.19.gs.-1946.g» un Vilnis Auzāns par grāmatu – «Sirds pareizajā pusē. Aldaris – Kārlis Zālītis».

Foto: Publicitātes foto

Izvērtējot redzamākos jaunumus nozarē, ar Atzinības rakstiem tika novērtēti SIA «CIDO grupa» par Lielvārdes Sezonālā alus ražošanu un piedāvāšanu tirgū un SIA «Bauskas alus» par tējas sēnes dzēriena ražošanu.

Šogad «Alus gada balvas» organizatori, ieklausoties alus darītāju ierosinājumos, ieviesa jaunu tradīciju – publisku interneta aptauju-balsojumu, kurā tika noskaidrotas populārākās gaišā un tumšā alus šķirnes, kuras balsojumam iesniedza paši ražotāji. Kā nepārprotams uzvarētājs un «Latvijas alus gada balvas 2016» saņēmējs, aptaujai noslēdzoties gaišo alu grupā ir «Valmiermuižas gaišais alus», tumšo alu grupā «Brenguļu alus«.

«Latvijas alus gada balvu» pirms sešiem gadiem iedibināja biedrība «Alus brālība», lai godinātu alus darītāju nozares profesionāļus, stiprinātu nozarē strādājošo pašapziņu, kā arī veicināt alus ražošanas un lietošanas tradīciju attīstību un popularizēt nozares ieguldījumu valsts ekonomiskās dzīves izaugsmē un veicinātu alus darītavu savstarpējo sadarbību. Šajā laikā «Latvijas alus gada balva» kļuva par gada nozīmīgāko pasākumu Latvijas alus ražotājiem, kurā izcelt labākos sasniegumus.