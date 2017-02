Ceļvedis: ledus skulptūras, sniega diena, roņu mazulis, rallijs u.c.

Šīs ir īstas ziemas brīvdienas, kad sals neatlaidīgi kniebj degunā, bet sasalušais dabas skaistums neļauj palikt mājās. Ielej siltu tēju termosā, apvij bagātīgāk šalli ap kaklu, neaizmirsti par rakstainajiem dūraiņiem un dodies laukā! Baudi ziemu, kamēr tā ir pašā salumā!

PASĀKUMI

Jelgavā notiks ledus skulptūru karnevāls

Šajā nedēļas nogalē no 10. līdz 12. februārim Jelgavā, Pasta salā iemirdzēsies vairāk nekā 50 ledus skulptūras, kuras 32 profesionāli tēlnieki veidojuši par tēmu «Karnevāls». Baltijā vērienīgākais ziemas notikums – Starptautiskais Ledus skulptūru festivāls norisināsies jau deviņpadsmito reizi. Apmeklētājus gaida dažādu mūziķu uzstāšanās, izrādes bērniem, skulptūru spīdēšana, darbnīcas, uguņošanas un daudz kas cits.10. februārī, kad notiks atklāšanas un apbalvošanas ceremonija, pēc tās uzstāsies Roberto Meloni un vakara galvenais viesis – starptautisku atzinību guvušais dziedātājs no Lietuvas Igns Pociūns, labāk pazīstams kā «Daddy Was a Milkman». Sestdien, 11. februārī, apmeklētājus izklaidēs grupa «The Roop» no Lietuvas un Lauris Reiniks, savukārt svētdien, 12. februārī, uz Pasta salas skatuves kāps pašmāju indie roka grupa «Carnival Youth» un Justs Sirmais. Sestdien un svētdien notiks ģimenes rīti ar radošās apvienības «Pasaku nams» muzikālo rotaļu izrādi «Talantu meklējot!» un Liepājas ceļojošā cirka «Beztemata» uzvedumiem «Alises piedzīvojumi Brīnumzemē» un «Brēmenes muzikanti». Diennakts gaišajā laikā darbosies ledus darbnīca, kur bērniem un vecākiem būs iespēja pašiem iejusties skulptoru ādā un izmēģināt ledus grebšanu.

Leģendārais rallijs Sarma Gulbenes apkaimē

11. februārī Gulbenes, Druvienas un Lejasciema apkārtnē risināsies tradicionālais Latvijas rallija čempionāta ziemas posms rallijs Sarma. Tas vienlaikus būs Latvijas rallija čempionāta un kausa, Vēsturisko automobiļu kausa un Latvijas Rallijsprinta čempionāta posms, turklāt risināsies tikai vienu dienu. Vienas sacensību dienas laikā sportistiem būs jāveic astoņi dinamiski un viltīgi ātrumposmi, kuru kopējais garums ir 106 kilometri. Noslēdzošais ātrumposms, kuru gan veiks tikai rallija čempionāta un kausa dalībnieki, notiks jau pēc saulrieta - tumsā.

Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā nodarbība bērniem «Kā dzīvoja senie ļaudis?»

11. februārī plkst. 12.00 Latvijas Nacionālais vēstures muzejs Brīvības bulvārī 32, Rīgā, aicina ģimenes ar pirmsskolas vecuma bērniem un jaunāko klašu skolēniem uz pasākumu cikla «Muzejs ģimenei» nodarbību «Kā dzīvoja senie ļaudis?». Mazi un lieli vēstures interesenti tajā uzzinās par pavisam tālu vēstures posmu – kā pirms vairākiem tūkstošiem gadu, sekojot ziemeļbriežu bariem, Latvijas teritorijā ienāca pirmie cilvēki. Gan no nodarbības vadītājas stāstījuma, gan apskatot muzeja krājuma eksponātus, varēs izprast, kā ritēja cilvēku ikdienas dzīve akmens laikmetā.

Slēpošanas kalnā «Lemberga hūte» notiks pasākums «Sniega diena»

Ventspils slēpošanas kalnā «Lemberga hūte» svētdien, 12.februārī, notiks pasākums «Sniega diena». Pasākuma laikā apmeklētāji no plkst.11 līdz 15 varēs piedalīties dažādās atraktīvās stafetēs, kas būs paredzētas gan ģimenēm, gan draugu kompānijām. Visām komandām būs iespēja tik pie balvām. Plkst.16 notiks labākās komandas apbalvošana un balvu izloze starp visām komandām. «Sniega dienā» no plkst. 11 līdz 16 būs iespēja izmēģināt arī «Sled Dogs» sniega slidas. Ar sniega slidām būs iespējams veikt stafetes posmu ««OptiBet» ātruma nobrauciens», kur ātrākie tiks pie balvām. No ceturtdienas, 9.februāra, plkst.18 kalnā darbosies slēpošanas trase ar diviem pacēlājiem, iesācēju kalniņš, ragaviņu kalniņš un kameršļūkšanas trase.

Zooloģiskā dārza roņu mātei Kristai piedzimis pirmais mazulis

28.janvārī Rīgas zooloģiskā dārza roņu mātei Kristai piedzimis pirmais mazulis. Pēc zooloģiskajā dārzā paustā, roņu māte ir ļoti gādīga, proti, labi baro un sargā savu pirmdzimto pat no saviem kopējiem, tāpēc arī mazuļa dzimums vēl nav zināms. Patlaban izskatās, ka ar mazuli un māti viss ir kārtībā, norāda Zooloģiskā dārza pārstāvji. Roņa tēvam Puikam šis ir trešais sekmīgi augošais pēcnācējs. Divi iepriekšējie, ar mātīti Ezi, pasaulē nāca 2004. un 2008. gada agrā pavasarī. Pirmais pēcnācējs bija meita vārdā Apolonija, savukārt otrais - puika Puzis. Jāiet skatīt!

KONCERTI

Aijas Andrejevas koncerts «Ceļojums pie sevis»

10.februārī plkst.19.00 Bauskas Kultūras centrā izskanēs Aijas Andrejevas akustiskā dziesmu programma «Ceļojums pie sevis». Aijas jaunajā programmā iekļauti visi viņas hiti jeb, kā saka pati dziedātāja, «pašlaik aktuālākās dziesmas, kas ietērptas citās skaņās un krāsās». Piedalās: Kaspars Ansons (ģitāras), Jānis Pauls (čells), Kaspars Kurdeko (perkusijas), AIja Andrejeva (balss).

Kanādas hiphopa mākslinieks «Night Lovell»

10. februārī klubā «One one» uzstāsies jaunais Kanādas hiphopa mākslinieks Naigts Lovels (Night Lovell). Otavas reperis Latvijā popularizēs savu otro pilnmetrāžas albumu «Red Teenage Melody».

Lielajā ģildē Latviešu simfoniskās mūzikas lielkoncerts

VSIA «Latvijas koncerti» aicina uz ikgadējo Latviešu simfoniskās mūzikas lielkoncertu, kas notiks 11. februārī Lielajā ģildē. Koncertā dzirdēsim Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri, Liepājas Simfonisko orķestri un Latvijas Nacionālās operas orķestri. Pie diriģenta pults stāsies Atvars Lakstīgala, Guntis Kuzma un Mārtiņš Ozoliņš. Koncerta programmā skanēs Gundegas Šmites un Artura Maskata jaundarbi, Jāzepa Mediņa un Pētera Plakida skaņdarbi. 11. februārī Latviešu simfoniskās mūzikas lielkoncerts Lielajā ģildē notiks jau vienpadsmito reizi, turpinot tradīciju - visu profesionālo simfonisko orķestru dalība šajā koncertā, latviešu komponistu jaundarbu pirmatskaņošana un latviešu komponistu – jubilāru simfonisko darbu atskaņošana.

Senās mūzikas ansamblis no Polijas Bauskas pilī sniegs «Ieskatu barokā»

11. februārī plkst. 17 Bauskas pilī koncertu sveču gaismā sniegs senās mūzikas ansamblis «Luteduo» no Polijas, klausītājiem atskaņojot koncertprogrammu «Baroque Insight» jeb «Ieskats barokā» ar ievērojamiem itāļu, franču un spāņu baroka mūzikas skaņdarbiem, informē Bauskas pils muzejpedagoģe Renāte Gobiņa. Koncertprogramma «Baroque Insight» tiek atskaņota uz baroka instrumentiem teorbas un ģitāras. Tā ietver dižo itāļu lautas un teorbas virtuozu svinīgo mūziku, temperamentīgos pirmo spāņu ģitāras meistaru skaņdarbus un melanholiskās franču baroka komponistu skaņdarbu noskaņas.

Andris Indāns sadarbojas ar dzejnieku Henriku Eliasu Zēgneru

Eksperimentālās elektroniskās mūzikas mākslinieks un skanu režisors Andris Indāns (plašāk pazīstams ar projektu «Gas of Latvia») kopā ar dzejnieku Henriku Eliasu Zēgneru 16. janvārī izziņo sadarbībā radīta mūzikas albuma «Mēs esam izlepusi paaudze» pieteikumu un tā prezentācijas koncertu, kā arī klausītāju vērtējumam nodod singlu «Amatieri». Abi mākslinieki albumā realizēto materiālu radījuši, pateicoties videomākslinieces Ievas Balodes rosinājumam veidot kopīgu performanci aizvadītā gada «Baltās nakts» ietvaros Čekas mājā.

MĀKSLA & IZSTĀDES

Atklās Purvīša balvas desmitgades svinības

No piektdienas, 10. februāra, līdz 12. martam Rīgā, «Gallery Park Hotel», Krišjāņa Valdemāra ielā 7, būs skatāma tēlnieka Gļeba Panteļejeva izstāde «Kur tu to ņēmi?», ar kuru tiks atklātas Purvīša balvas desmitgades svinības. Purvīša balvas desmitgades svinību kulminācija notiks nākamnedēļ, 17. februārī, kad īpašā ceremonijā LNMM tiks paziņots Purvīša balvas ieguvējs un atklāta astoņu «Purvīša balvas 2017» kandidātu - Artura Bērziņā, Ivara Drulles, Kristapa Epnera, Ata Jakobsona, Voldemāra Johansona, Maijas Kurševas, Andas Lāces, kā arī mākslinieku grupas Kriša Salmaņa, Annas Salmanes un Kristapa Pētersona darbu izstāde, kas līdz 9. aprīlim būs skatāma LNMM jaunuzceltās piebūves Lielajā zālē.

Elzas Radziņas 100. jubilejas izstāde

Latvijas Kultūras akadēmijas Eduarda Smiļģa Teātra muzejā 10. februārī plkst.16 tiks atklāta izstāde «Pilnos auļos. Elzai Radziņai - 100», informē muzeja vadītājs Jānis Siliņš. Viņš norādīja, ka izstāde apskatāmas fotogrāfijas, tērpi, priekšmeti, kas ne tikai atgādinās Radziņas daudzpusīgo aktrises talantu, bet ļaus arī tiem, kuri viņu šajās lomās nav redzējuši, sajust teatrālās dzīves un spēles atmosfēru. Izstāde būs apskatāma līdz 2. septembrim.

KINO

«Splendid Palace» Neiburgas «Garāžas» un Lindes «Septiņas neveikla seksa reizes»

No 10. februāra kopīgā seansā kinoteātrī «Splendid Palace» tiks rādīta Katrīnas Neiburgas debijas dokumentālā īsfilma «Garāžas» un Lienes Lindes spēles īsfilma «Septiņas neveikla seksa reizes», informē studijas «Tasse Film» pārstāve Alise Gelze. Pēc viņas paustā, abas īsfilmas pirmizrādi piedzīvoja 2016.gada oktobrī Rīgas starptautiskajā kinofestivālā un ir asprātīgs pasaules vērojums no sievietes skatpunkta - gan uz pilnīgi norobežotu vīriešu pasauli, gan uz attiecību teritoriju, kur abas pasaules saskaras. Neiburgas pusstundu garā dokumentālā īsfilma «Garāžas» stāsta par vīriešiem garāžu kooperatīvos - no padomju laikiem mantotās teritorijās, aiz kuru vārtiem rit pārējo pilsētnieku acīm apslēpta dzīve. Savukārt Linde filmā «Septiņas neveikla seksa reizes» skatītājam vaicā, vai sekss tiešām ir tāds, kā to rāda kino, un kā būtu, ja filma mēģinātu seksu atainot tādu, kāds tas ir dzīvē. Īsfilma veidota, izmantojot metodi «filma filmā». Stāsta centrā ir jaunas režisores mēģinājumi uzņemt savu pirmo filmu, par pamatu izmantojot savu seksuālo pieredzi.

Filma «Modris»

11.februārī pulksten 21.25 LTV1 ēterā būs skatāma režisora Renāra Vimbas debijas filma «Es esmu šeit», kurā lomas atveido Elīna Vaska, Andžejs Jānis Lilientāls, Edgars Samītis, Zane Jančevska, Ruta Birgere un Rēzija Kalniņa. Tas ir aizkustinošs stāsts par meiteni Raju un viņas brāli Robi, kuri ir spiesti dzīvot kopā ar vecmammu Olgu, jo viņu tēvs ir miris, bet māte ir devusies uz Angliju darba meklējumos. Pretēji bērnu gribai viņu vecmamma vēlas pārdot lauku īpašumus, kas piederējuši viņu tēvam, bet situācija mainās, kad Olga pēkšņi nomirst. Brālim un māsai ir jāizvēlas - vai ziņot par viņas nāvi un nokļūt bērnunamā, vai noslēpt šo faktu un cīnīties par savām dzimtajām mājām un ģimeni. Spēlfilma «Es esmu šeit» ir izsmalcināts sievietes rakstura veidošanās portretējums - pieaugšanas stāsts, kuru caurvij vientulības, vilšanās un pirmās mīlestības pārdzīvojums. Berlīnes starptautiskā kinofestivāla konkursa programmas «Generation» kategorijā «14plus» tā ieguva galveno balvu - Kristāla lāci.

IZRĀDES

Ar Augusta Strindberga drāmu «Pelikāns» režijā debitēs Inese Pudža

10. februārī Apaļajā zālē pirmizrādi piedzīvos kamerluga «Pelikāns» - viena no Latvijas teātros retāk iestudētajām zviedru dramaturga Augusta Strindberga lugām. Topošā izrāde ir aktrises Ineses Pudžas debija režijā Valmieras teātrī. Sena teika vēsta, ka putnu māte savus mazuļus ar knābi glāsta tik lielā mīlestībā, ka viņa tos nogalina. Pēc trim dienām ierodas tēvs un izmisumā par bērnu nāvi pāršķeļ savas krūtis ar knābi. Asinis, kas plūst no viņa brūcēm, atdzīvina beigtos putnēnus… 1907.gadā uzrakstītajā kamerlugā «Pelikāns» tiek risinātas kādas ģimenes, kuru veido māte, meita, dēls, znots un ģimenes kalpone, savstarpējās attiecības. Izrādē spēlē Inga Apine, Ligita Dēvica, Kārlis Freimanis, Eduards Johansons un Inese Ramute.

Bauskā viesojas Andris Bulis ar monoizrādi «Face Book. Post Scriptum»

Režisores Gaļinas Poliščukas iestudētā izrāde ir kļuvusi par vienu no aktiera vizītkartēm, stāstot par mūsdienu cilvēka dzīvi virtuālajā pasaulē, kas pilna ar smieklīgām realitātēm, kurā avatari kļūst tuvāki un mīļāki nekā reālie draugi vai tuvinieki. «Izrāde ir par šodienas cilvēku reālajā laikā un cilvēku sociālo tīklu radītajā laikā,» stāsta Andris Bulis. Aicinot uz izrādi, aktieris iedrošina arī baušķeniekus aizdomāties: «Šodien tu esi, bet rīt tevis vairs nav... kas paliek aiz tevis? Kas ir vislielākais liecinieks, ka tu vispār biji?»Iestudējums, kas veidots, izmantojot azerbaidžāņu dramaturģes Nargizas Baghirzades lugu, ir daļa no starptautiska projekta un tiek realizēts ne tikai Latvijā, bet arī Igaunijā, Krievijā un Vācijā.