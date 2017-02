Jelgavas ledus skulptūru festivālu apmeklējuši vairāk nekā 85 000 skatītāju

Pagājušajā nedēļas nogalē Jelgavas 19.Starptautisko Ledus skulptūru festivālu apmeklēja vairāk nekā 85 000 skatītāju. No rītdienas, 12.februāra, skulptūras būs apskatāmas bez maksas, informē Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Pašvaldībā skaidro, ka skulptūras bez maksas būs apskatāmas, jo brīvdienās to apskate bija apgrūtināta. Pasta sala būs atvērta no plkst.12 līdz 21. Plānots, ka skulptūras varēs apskatīt trīs dienas vai kamēr to ļaus laika apstākļi.

Ņemot vērā lielo apmeklētāju skaitu, festivāla norises vietā drošības apsvērumu dēļ tika uzstādīti cilvēku plūsmu regulējoši nožogojumi pie ieejas lielo skulptūru teltī. Tā kā ledus skulptūras ir trausli ledus veidojumi, lai pasargātu tās no mainīgajiem laika apstākļiem, skulptūras bija novietotas zem jumta, informēja pašvaldībā.

Kopumā nedēļas nogalē Pasta salu apmeklēja 85 000, lielākais apmeklētāju pieplūdums bija sestdienas pēcpusdienā. Brīvdienās Jelgavu šķērsoja vairāk nekā 111 000 transportlīdzekļu, kas ir četras reizes vairāk nekā ierastā nedēļas nogalē.

Organizatori atvainojas par sagādātajām neērtībām un pateicas ikvienam apmeklētājam par pacietību un sapratni.

Jau vēstīts, ka sestdien festivālu apmeklēja 33 000 interesentu, un saistībā ar festivāla norisi Jelgavā vietām veidojās sastrēgumi.

Šogad ledus skulptūras veidoja 32 profesionāli mākslinieki no astoņām valstīm - Latvijas, Lietuvas, Itālijas, Turcijas, Krievijas, Mongolijas, Portugāles un Īrijas. Festivāla laikā kopumā tapa 45 konkursa skulptūras - 30 mazās un 15 lielās.

