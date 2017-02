Ceļvedis: LMA karnevāls, Erots 2017, deju festivāls, Spodrības tirgus u.c.

Laikam jau lēnām sākam ilgoties pēc pavasara elpas, kas reibina un silda degungalu... Piekritīsi? Bet, kamēr vēl rit Sveču mēnesis un saule no mums vēl slēpjas, mēs varam sevi sasildīt arī citādi - mesties karstās dejās karnevālā vai iepazīt pavisam pikantu pasauli. Tāpat filmu dienas, koncertizrādes, zvaigžņu koncerti un vēl, un vēl...

NOTIKUMI

Šonedēļ LMA 79. karnevāls: «R'o'sols»

Reklāma

Foto: facebook.com/karnevals

-->

























































































































































































































Aizvērt LMA karnevāls 2015 Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne Ieva Vīksne







Šogad karnevāls norisināsies 17. februārī un atgriezīsies pie tā pirmsākumiem 30. gados, kad karnevāli bija paredzēti tikai studentiem un pāris draugiem ar ielūgumiem. Uz karnevāla galvenās skatuves uzstāsies «Inokentijs Mārpls», «Double Faced Eels», «Franco Franco», «Deeper Upper», «The Coco'nuts», «The Black Pockets» un MNTHA jaunais projekts «Crime Sea». Biļešu pārdošana no 6. februāra LMA 1. stāva vestibilā. Pasākuma apmeklētājiem būs iespēja realizēt savas radošākās ieceres un fantāzijas, jo pamatlikums labam rasolam ir tā sastāvdaļu daudzveidība. Tēma izvēlēta, godinot periodu, kad karnevāla tēma nebija noteicošais tērpu izveidē. «R'o'sols» priecēs ar plašu aktivitāšu klāstu - tējas ceremonijām, perfomancēm, kino programmu un folkmūzikas zāli. Karnevāls durvis vērs 2017. gada 17. februārī plkst.21.00 un turpināsies līdz pat rīta gaismai. Pirmos pasākuma viesus gaida īpašais «Ezīša miglā» gatavotais rasols. No 21:30 akadēmijas ēkā skanēs dzīvā mūzika.

Erots 2017

Foto: Publicitātes

-->

















































































Aizvērt Erotikas festivāls "Erots 2016" (1. diena) Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET







-->















































































Aizvērt Erotikas festivāls "Erots 2016" Regina Moon & Dolly Diore Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET







17. un 18. februārī jau tradicionāli par erotikas cienītāju paradīzi kļūs starptautiskais erotikas festivāls-izstāde «Erots 2017». Festivāla apmeklētāji nepiespiestā un erotiskā gaisotnē varēs baudīt gan vietējo, gan ārzemju pornozvaigžņu priekšnesumus, sieviešu un vīriešu striptīzšovus, iegādāties jaunākās intīmpreces, piedalīties trakulīgās izklaidēs un citās pikantērijās. Ieeja no 18 gadu vecuma!

Spodrības tirgus Kalnciema kvartālā

Foto: Publicitātes

18. februārī Kalnciema kvartālā no plkst. 10.00 līdz 16.00 notiek ikgadējais Spodrības tirdziņš, kurā plašā sortimentā pieejami svaigi un veselīgi pārtikas produkti, koši amatniecības izstrādājumi un apģērbi. Kalnciema kvartāls aicina veikt revīziju ne tikai domās, bet arī mājās – skapjos, plauktos, pagrabos un bēniņos, kur sakrājušās jums vairs nederīgas mantas, kas varētu būt noderīgas kādam citam. Ja, māju spodrinot, tādas atrodas – nesiet uz Kalnciema kvartālu, kur sestdienās tirgus norises laikā būs pieejams lietoto preču veikala un sociālās uzņēmējdarbības pioniera «Otrā elpa» ziedojumu pieņemšanas autobusiņš.

Starptautiskais mūsdienu deju festivāls

Foto: Publicitātes

18. un 19. februārī Rīgā gaidāmi gada divi nozīmīgākie mūsdienu deju pasākumi - starptautiskais mūsdienu deju festivāls «Dance Of Europe Latvia 2017» un Latvijas atklātais čempionāts ielu dejās. Tajos dalību apstiprinājuši 2000 dejotāji no Baltijas valstīm, Baltkrievijas, Ukrainas, Krievijas, Somijas, Slovākijas, Zviedrijas un Francijas. 18.februārī Kongresu namā pirmo reizi notiks starptautiskais mūsdienu deju festivāls «Dance Of Europe Latvia 2017», kas reizē būs arī Latvijas atklātais čempionāts ielu dejās. Savukārt 19. februārī Olimpiskajā centrā no pulksten 9.30 dienas garumā satiksies ielu deju stila dejotāji no visdažādākajām Eiropas valstīm, lai ar savu sniegumu turpinātu sacensties Latvijas atklātajā čempionātā ielu dejās hiphopa, House, Disco dance, Show dance u.c. deju stilos un reizē priecētu skatītājus Latvijā.

KONCERTI

Jānis Šipkēvics ar unikālu koncertprogrammu «Lielajā dzintarā»

Foto: Publicitātes

Sestdien, 18. februārī pulksten 16 koncertzālē «Lielais dzintars» solista Jāņa Šipkēvica, orķestra «Rīga» un ģitārista Matīsa Čudara izpildījumā tiks atskaņota krāšņa 21.gadsimta konceptsimfonija «Merkūrijs uz Mēness». Koncerta pirmajā daļā ievadvārdus teiks muzikologs un mūzikas žurnālists Orests Silabriedis. Konceptsimfonija «Merkūrijs uz Mēness» ir dialogs ar sabiedrību par mūsdienās aktuālām tēmām. Skaņdarbs šobrīd ir pasaules jaunākās mūzikas topa virsotnē un to atskaņo visā pasaulē. Darba panākumu atslēga slēpjas autora spējā ar sabiedrībā labi zināmu tēlu un ikonu palīdzību radīt mūziku, kas ļauj klausītājiem paskatīties uz planētu Zeme no augšas, no Mēness.

Hiphopa projekta «Mesa» koncertu sērijas «Triptihs» Zaļais koncerts

Foto: Publicitātes

17. februārī Valmieras drāmas teātrī pašmāju mūziķis Gatis Irbe sava jaunā hiphopa projekta «Mesa» ietvaros sniedz koncertu «Triptihs».Ar šo koncertu sēriju vēlējāmies panākt jaunu modeli koncertu sērijām, ne kā parasti iecerēts, kad ar vienu programmu tiek apbraukāta visa Latvija. Līdzīgi kā mākslā ar terminu «Triptihs» tiek apzīmēti trīs dažādi mākslasdarbi, kuri kopā veido vienu veselumu, arī šajā tūrē, ja to tā varētu saukt, gribam panākt rezultātu, kad katrs no šiem koncertiem ir atšķirīgs gan izpildījuma aranžijas ziņā, gan gaismu režijas ziņā, gan ar īpašajiem viesiem, kuri viesosies katrā no pilsētām ar savu īpašo programmu, un katrs no tiem kopā satiekas vienā kopīgā ceļojumā,» min Gatis Irbe.

LNSO kopā ar Vestardu Šimku pirmatskaņos G.Pelēča Klavierkoncertu

Foto: Publicitātes

Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris (LNSO) 17. februārī plkst.19 Lielajā ģildē pirmatskaņos Georga Pelēča Klavierkoncertu, kā arī izpildīs Imanta Kalniņa Piekto simfoniju. Pelēča Klavierkoncertā solists būs slavenais pianists Vestards Šimkus. Pelēcis Klavierkoncertam deva tam nosaukumu «Musica confinanta». Koncertam ir sešas daļas, un tas paradoksālā kārtā opuss sākas ar pēcspēli un beidzas ar ievadu jeb priekšspēli. Koncerta otrajā daļā skanēs Imanta Kalniņa Piektā simfonija, kuru diriģēs Andris Vecumnieks. Kalniņa Piektā simfonija ir viena no komponista daiļrades lielajām virsotnēm, tā komponēta 1979. gadā un pirmatskaņota 1980. gada agrā pavasarī LNSO un Vasilija Sinaiska lasījumā.

«Saxophonia» franču saksofona zvaigzne Aleksandrs Duazī

Foto: Publicitātes

Sestdien, 18. februārī, Lielajā ģildē «Festivālā» uzstāsies Rīgas Saksofonu kvartets, saksofona solomākslinieki Katrīna Kivleniece un Arvīds Kazlausks, kā arī franču saksofona zvaigzne Aleksandrs Duazī (Alexandre Doisy). Koncertā varēs dzirdēt latviešu komponista Riharda Zaļupes jaundarba «Arctic Reverse» pirmatskaņojumu, turklāt saksofonmūzikai veltītā vakarā piedalīsies arī kamerorķestris «Sinfonietta Rīga» ar Normundu Šnē pie diriģenta pults. Duazī ir viens no retajiem, kurš 1998. gadā saņēma galveno balvu prestižajā Adolfa Saksa starptautiskajā saksofonistu konkursā Beļģijā. Kopā ar «Sinfonietta Rīga» mūziķiem Duazī izpildījumā koncertā skanēs šveiciešu komponista Franka Martēna Balāde altsaksofonam un orķestrim.

IZRĀDES

Zālītes jubilejas gadā top koncertuzvedums «Sapnis un mīlestība»

Foto: Publicitātes

Dzejniecei un dramaturģei Mārai Zālītei 18. februārī apritēs 65 gadi. Atzīmējot šo notikumu, dienu pirms jubilejas - 17. februārī pie skatītājiem Ādažu kultūras centrā ceļu sāks jauns teatrāls koncertuzdevums «Sapnis un Mīlestība», veidots no teātra izrāžu dziesmām ar dzejnieces dzeju. Koncertuzvedumā satiksies visdažādāko izrāžu varoņi, kuru tēlos caur dziesmām iejutīsies Andris Ērglis, Normunds Rutulis, Antra Stafecka, Dainis Skutelis, Anmary, Oranžo meiteņu trio - Olga Stupiņa, Anita Levša, Inta Gudovska un Jāņa Strazda instrumentālā grupa. Pēc atklāšanas koncerta 17.02. Ādažu kultūras centrā «Sapnis un Mīlestība» izskanēs 18.02. Aizkraukles kultūras namā, 19.02. Rēzeknē, Latgales vēstniecībā GORS, 24.02. Kuldīgas kultūras centrā, 25.02. Liepājā, Olimpiskā centra Rožu zālē, 3.03. Ventspilī, teātra namā Jūras vārti u.c.

KINO

Japānas filmu festivāls

Foto: Publicitātes

Līdz 18. februārim kinoteātra «Splendid Palace» Mazajā zālē norisināsies Japānas filmu festivāls. Kopumā festivālā būs redzamas četras pēdējos gados tapušas filmas, kuras apvieno Japānas dabas tēmas atspoguļojums un cilvēka tiekšanās atpakaļ pie tās. Filmas tiks demonstrētas oriģinālvalodā ar subtitriem angliski un sinhrono tulkojumu latviešu valodā. Ar filmu festivāla programmu tuvāk var iepazīties Japānas vēstniecības mājaslapā www.lv.emb-japan.go.jp.

LNB Kolumbijas filmu dienas

Foto: Publicitātes

No 16. februāra līdz 19. februārim Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Ziedoņa zālē norisināsies otrās Kolumbijas filmu dienas. Filmas tiks izrādītas spāņu valodā ar angļu subtitriem un sinhroni tulkotas latviešu valodā. Paralēli Kolumbijas filmu dienām apmeklētājiem būs iespēja iepazīties ar Kolumbijas fotogrāfiju izstādi. 18.februārī un 19. februārī plkst.16 LNB Ziedoņa zālē bez maksas varēs vērot trīs dažādas Kolumbijas filmas «Apaporis Vienu upi meklējot», «Gabo - Gabriela Garsija Markesa realitātes maģija» un «Porro veidots Kolumbijā».