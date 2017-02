Jūrmalā tiks svinēti ziemas pavadīšanas svētki Meteņi un Masļeņica

25. un 26. februārī, atceroties senas tradīcijas un pavadot ziemu un sagaidot pavasari, Jūrmalā tiks svinēti latviešu tradicionālie svētki Meteņi un slāvu tautas svētki Masļeņica. Jūrmalniekiem un pilsētas viesiem būs iespēja baudīt daudzveidīgu kultūras un izklaides programmu – klausīties folkloras ansambļu priekšnesumus, izgatavot putnu būrīšus, kā arī vērot salmu lelles dedzināšanu un pasaulē augstākā pankūku torņa izveidošanu.

Meteņi jeb metenis ir seni latviešu pavasara gaidīšanas svētki, kas beidzas Pelnu dienā, kurai seko lielais gavēnis.Pavasara iestāšanās laiks ir nozīmīgs ar maģiskiem, auglību veicinošiem rituāliem, lai veicinātu nākamā gada ražas labu iznākumu. Meteņi tiek saukti arī par Vastlāvi, Lastavāgu, Miesmeti, Miezmežu dienu un citādi. Tāpat kā visos ziemas svētkos, arī šajā laikā gājuši ķekatās un braukuši ciemos.

Masļeņica ir sena slāvu tradīcija. Svētku laikā tiek līksmi pavadīta garā, aukstā ziema un sagaidīts pavasaris. Tā ir pareizticīgo svinamā diena, kuru svin septiņas dienas pirms lielā gavēņa. Pirms ilgā gavēņa ir kārtīgi jāizklaidējas, tāpēc Masļeņica izvēršas par krāšņu svētku karnevālu ar ēdienu un izklaižu pārpilnību.

Reklāma

Dziesmas, dejas un pankūkas pie Kauguru kultūras nama

25. februārī no plkst. 11.00 līdz plkst. 16.00 Kaugura kultūras nama pagalmā apmeklētājiem būs iespēja baudīt krāšņu svētku programmu un doties rotaļās un dančos. Uzstāsies Latvijas postfolkloras grupa «Iļģi», tautas deju kolektīvi «Rīgas danču klubs», «Tapa», «Ābelīte», «Uguntiņa», «Skance», kā arī krievu folkloras ansamblis «Harmonija» no Rēzeknes, krievu tautas dziesmu un deju ansamblis «Kriviči». Būs plāno pankūku mešanas skola, putnubūru izgatavošanas un aušanas darbnīcas, darbosies gardumu un amatniecības tirgus un būs arī tradicionālā tirgus atrakcija umurkumurs. Pasākuma apmeklētāji bez maksas varēs nobaudīt tradicionālo cienastu – pankūkas.

Augstākais pankūku tornis, salmu lelles dedzināšana sanatorijā «Jantarnij bereg»

26. februārī no plkst. 12.00 sanatorijas «Jantarnij bereg» pagalmā varēs iepazīties ar slāvu seno svētku Maseļņicas tradīcijām. Svētku apmeklētājus sagaidīs krievu folkloras ansamblis «Berendejka», dziedātāja Vasilia, krievu tautas dziesmu un romanču izpildītājs Viktors Kozļitins, čigānu ansamblis «Ame Roma» un cirka mākslinieki. Svētku apmeklētāji varēs iet rotaļās, piedalīties konkursos, tostarp izmēģināt savus spēkus, rāpjoties sešus metrus augstā stabā, kā arī mieloties ar gardām pankūkām un tēju. Svētku noslēgumā tiks sadedzināta salmu lelle, kas simbolizē atbrīvošanos no aizvadītā gada likstām, un līdz ar to tiek pavadīta ziema, lai ļautu atnākt pavasarim. Pasākuma laikā plkst. 13.30 iecerēts sasniegt jaunu Ginesa rekordu, izveidojot augstāko pankūku torni pasaulē, pārspējot 101,8 cm augstumu.