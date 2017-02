Pāvests liek noprast, ka labāk būt ateistam nekā sliktam kristietim

Pope Francis speaks as he leads the weekly audience in Saint Peter s Square at the Vatican. Foto: REUTERS/Scanpix

Romas Katoļu baznīcas pāvests Francisks ceturtdien paudis kārtējo nopēlumu dažiem savas baznīcas locekļiem, liekot saprast, ka labāk būt ateistam, nevis vienam no «daudzajiem» katoļiem, kas dzīvo liekulīgu dubulto dzīvi. «Tas ir negods - teikt vienu un darīt citu. Tā ir dubulta dzīve,» sprediķī rīta misē savā rezidencē sacīja pāvests. «Ir tie, kas saka: «Es esmu ļoti katolisks, es vienmēr apmeklēju misi, es piederu tai vai citai biedrībai»,» pāvesta teikto citē Vatikāna Radio. Kā norādīja katoļu baznīcas galva, dažiem no šiem cilvēkiem arī vajadzētu teikt: «Mana dzīve nav kristīga, es saviem darbiniekiem nemaksāju pienācīgas algas, es ekspluatēju cilvēkus, esmu iesaistīts netīros darījumos, es atmazgāju naudu, man ir dubulta dzīve.» Reklāma «Ir daudz katoļu, kas ir šādi, un viņi rada negodu,» viņš sacīja. «Cik daudz reižu mēs esam dzirdējuši, ka cilvēki saka - «ja šis cilvēks ir katolis, labāk ir būt ateistam».» Kopš ievēlēšanas pavēsta amatā 2013. gadā Francisks vairākkārt mudinājis katoļus - kā garīdzniekus, tā lajus - rīkoties atbilstoši reliģijas mācībām. Ja ateisti dara labu, kristiešiem viņi ir jāuzskata par labiem cilvēkiem, mazāk nekā divus mēnešus pēc ievēlēšanas skaidroja Francisks.



