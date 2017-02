Urbānais pavasaris Kalnciema kvartālā

Visu marta mēnesi sadarbībā ar LU Botānisko dārzu Kalnciema kvartālā norisināsies «Urbānais pavasaris», no 3.- 29. martam piedāvājot plašu pasākumu programmu: lekcijas par aktuālām dārzkopības tēmām plašai publikai un radošas nodarbes ģimenēm ar bērniem. Centrālais notikums paredzēts 18. martā, kad notiks «Sēklu tirgus», kura mērķis ir vērst uzmanību uz Latvijai raksturīgām un saglabājamām augu šķirnēm, iespēja iepazīties ar dažādu sēklu kolekcionāriem, iegūt un mainīties ar sēklām. Programmu papildinās mākslinieces Annas Ceipes izstāde – instalācija skulptūru dārzā «Nesalaužamais paliek klusējot».

Sestdien, 4. martā no 10.00-16.00 notiks zemnieku un amatnieku tirgus, kurā norisināsies pirmie «Urbānā pavasara» pasākumi - darbnīcas un lekcija.

DARBNĪCAS

4. martā no plkst. 11:00-14:00 ģimenes ar bērniem aicinātas piedalīties 3 zaļajās darbnīcās kopā ar LU Botāniskā dārza ekspertiem.

«Augu mājas» recycle darbnīca (vada Gundega Muzikante) – dalībnieki tiek aicināti radīt mājvietu augiem līdz šim neierastās vietās. Piemēram, lampu kupolos, vecās tējkannās, groziņos un citur. Uz darbnīcuaicinām ņemt līdz kādu neparastu objektu, kurā būs iespējams izveidot augu mājas.

«Sēklu sēšanas darbnīca» (vada Lauma Strazdiņa) – sēklu sēšanas darbnīca ir turpinājums «Augu mājas» darbnīcai. Šeit apmeklētājiem tiks piedāvāta iespēja savā jaunajā puķupodā pareizi sagatavot augsni un iesēt augu sēklas. LU Botāniskā dārza eksperte arī iepazīstinās ar darbiem, kas bērnam jāveic mājās (laistīšana, ravēšana, retināšana), lai no sēklām izaugtu veselīgi augi.

«Dabas palīdzīgā roka» (vada Valters Kinna) - dabā augi un dzīvnieki nenoliedzami sadarbojas lielākai labuma gūšanai. Aktivitātes mērķis ir apmeklētājiem nodemonstrēt interesantās attiecības, kādas veidojas dabā augiem un dzīvniekiem dzīvojot blakus, un kā šīs attiecības var izmantot dārznieks. Aktivitāte norisināsies kā savienošanas spēle, kur apmeklētājam būs izaicinājums savā starpā savienot augus un dzīvniekus, kuri sadarbojas viens ar otru. LU Botāniskā dārza eksperts apmeklētājiem palīdzēs šajā procesā un pastāstīs par interesantākajām sakarībām, un kā tās izmantot, plānojot savu dārziņu.

Dalība darbnīcās ir bez maksas.

LEKCIJA

Plkst. 15:00 Brūnās mājas zālē sakārtotas pilsētvides entuziasti varēs noklausīties biologa un botāniskā dārza izglītojošo aktivitāšu koordinatora lektora Valtera Kinnas lekciju: «Urbānā dārzkopība: iespaidu un pieredzes apmaiņa». Lekcijā apmeklētāji varēs uzzināt par dažādām augu kopšanas metodēm un netradicionāliem risinājumiem, kurus iespējams izmantot pilsētvidē kā arī piedalīties diskusijā un dalīties pieredzē par izmēģināto vai redzēto. Lekcija ir bez maksas.

«Urbānā pavasara» ietvaros no 3. līdz 29. martam Kalnciema kvartāla galerijā apskatāma Annas Ceipes personālizstāde «Nesalaužamais paliek klusējot» – jaunās mākslinieces instalācija ir skulptūru dārzā izvietots darbu kopums, paužot sengrieķu mītu attēlojumu mākslā un dāžadu formu vai indivīdu pārtapšanu un transformāciju. Impulss šī darba izveidei bija Romā, Villa Borgēze aplūkojamā Džovanni Lorenco Bernīni skulptūra, kurā attēlots sengrieķu mīts kā Dafne bēg no Apollona. Galerija atvērta katru dienu, izņemot svētdienas, no plkst. 10:00 līdz 20:00.

«Urbānais pavasaris» tapis sadarbībā ar LU Botānisko dārzu,pateicoties arī Rīgas domes līdzfinansējumam.