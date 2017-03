VKKF pērn mērķa ziedojumos saņēmis nepilnu miljonu eiro

Valsts Kultūrkapitāla fonds (VKKF) pērn noteikta mērķa ziedojumos saņēma 990 000 eiro, liecina paziņojums oficiālajā izdevumā «Latvijas Vēstnesis».

Noteiktam mērķim saņemtie ziedojumi no dažādiem uzņēmumiem tika izlietoti 388 500 eiro apmērā, savukārt no AS «Latvijas valsts meži» mērķziedojuma izlietoti tika 602 683 eiro.

Pērn lielāko mērķa ziedojumu, proti, kopumā 168 000 eiro, saņēma festivāls «Zelta maska Latvijā», 60 000 eiro atbalstu saņēma Dmitrija Hvorostovska un Elīnas Garančas koncerts, bet Latvijas Nacionālajā operas un baleta Svetlanas Zaharovas viesizrāde «Amore» saņēma 40 000 eiro ziedojumu.

Savukārt «Latvijas valsts mežu» ziedojumi tika sadalīti trīs mērķprogrammās «Atbalsts nozīmīgiem nacionāla mēroga projektiem», «Atbalsts kultūras programmām reģionos» un «Atbalsts koru un tautas deju tradīcijas attīstībai».

Kā informēja VKKF sabiedrisko attiecību speciāliste Jana Vērdiņa, VKKF padome mērķziedojumu projektus izskata mēneša laikā, pamatojoties uz saņemto projekta vadītāja iesniegumu. Kultūras projektam, kuram ir pasaistīts ziedotājs, nav jābūt iepriekš VKKF konkursos finansētam, bet tam jāatbilst fonda darbības mērķim un uzdevumiem.

Vērdiņa norādīja, lai saņemtu mērķziedojumu, projekta realizētājam ar VKKF ir jānoslēdz projekta finansēšanas līgums. Līgumu iespējams noslēgt pēc tam, kad ziedotājs ir ieskaitījis projektam piešķirto finansējumu VKKF ziedojumu kontā.

Tāpat VKKF norāda, ka ziedojumu apmērs nav atkarīgs no fonda, bet gan no pašiem kultūras projektu īstenotājiem - ko un kā viņi spēj ieinteresēt savos projektos.

2015. gadā VKKF mērķa ziedojumos saņēma 1 041 300 eiro.