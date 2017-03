Bijušajam Maikla Džeksona rančo «Neverland» pazemina cenu

A general view of the train station at Michael Jackson s Neverland Ranch in Los Olivos, California July 3, 2009. REUTERS/Phil Klein (UNITED STATES ENTERTAINMENT OBITUARY). Foto: REUTERS/Scanpix

Par popmūzikas karali dēvētā Maikla Džeksona bijušajam rančo «Neverland» («Nekadzeme») ASV Kalifornijas štatā cena pazemināta no 100 miljoniem ASV dolāru līdz 67 miljoniem dolāru. Investīciju kompānija «Colony Capital», kas 2015.gada maijā izlika pārdošanā bijušo Džeksona rančo par 100 miljoniem dolāru, tā arī nav spējusi atrast pircēju, tāpēc tagad piedāvā to iegādāties lētāk. Džeksons atteicās atgriezties plašajā īpašumā Santabarbaras apgabalā pēc tam, kad 2004.gadā policija tur veica kratīšanu saistībā ar izmeklēšanu par apsūdzībām bērnu seksuālā izmantošanā, kurās gan vēlāk Džeksons tika attaisnots. «Neverland», kurā reiz bija izklaides parka atrakcijas, izsmalcināti dārzi un kurā mājoja popmūziķa daudzie eksotiskie dzīvnieki, kopš tā laika nav ticis izmantots. Reklāma Vairāk nekā 6500 kvadrātmetru plašo īpašumu Džeksons iegādājās 1987.gadā par 19,5 miljoniem dolāru. 1995.gadā tur notika viņa un Lizas Marijas Preslijas kāzu ceremonija. Īpašumā atrodas 22 objekti, tostarp galvenā māja ar sešām guļamistabām, viesu mājas, kinoteātris ar 50 sēdvietām un stacija, kas bija pieturas punkts Džeksona miniatūrdzelzceļam. Īpašums tagad tiek saukts «Sycamore Valley Ranch» un investīciju kompānija «Colony Capital», kas 2008.gadā pārņēma īpašumu pēc tam, kad Džeksons nespēja atmaksāt 24,5 miljonu ASV dolāru kredītu, kura ķīla bija rančo, tajā ir veikusi renovāciju. Džeksons nomira 2009.gadā pēc tam, kad ārsts bija injicējis viņam pārāk spēcīgu devu nomierinošu medikamentu, kurus popmūziķis lietoja, lai cīnītos pret bezmiegu.