Ozolnieku novada pašvaldība pārsteigta par pāru interesi laulāties Salgales baznīcas drupās

Šogad vairāki pāri izteikuši vēmi reģistrēt laulību Salgales baznīcas drupās, kas pašvaldībai nešķiet īpaši piemērota vieta, šonedēļ, tiekoties ar Jelgavas un tuvējo novadu tūrisma pakalpojuma sniedzējiem, pastāstīja Ozolnieku novada domes priekšsēdētāja vietnieks Guntis Rozītis (LZS).

«Šogad piesakās slēgt laulību arī Salgales baznīcas drupās. Jau vairāki pāri lūguši, lai to organizējam. Bet drupas ir drupas. Ja viens ķieģelis nokritīs, nevar zināt, kuram viesim trāpīs,» par vietas nepiemērotību svinībām pauda domes deputāts. Viņaprāt, lai drupās varētu rīkot pasākumus, bijušajai baznīcai vismaz būtu jāuzliek jumts.

Pašvaldība iecerējusi attīstīt drupas kā tūrisma objektu, lai gan pašlaik nav zināms, vai tam tiks atrasti līdzekļi.

«Viss atkarīgs no finansēm, bet ceram, ka tiksim arī kādos projektos, jo zinām, ka degradētajām ēkām tie būs pieejami. Ir gan viena problēma - pašlaik tas ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis, bet mēs esam lūguši Valsts pieminekļu aizsardzības inspekciju iekļaut to valsts pieminekļu sarakstā. Tas pavērs mums iespēju saņemt finansējumu,» aģentūrai LETA pauda Rozītis, atzīstot, ka piedāvājums no draudzes pārņemt drupas bija diezgan negaidīts.

Jau vēstīts, ka 2016.gada rudenī Ozolnieku novada dome lēmusi pieņemt dāvinājumā vecās Salgales baznīcas drupas un zemesgabalu, kur nākotnē plānots izveidot tūrisma objektu.

Deputātiem domes sēdē skaidrots, ka Ozolnieku novada domē ir saņemts Salgales evaņģēliski luteriskās draudzes iesniegums ar lūgumu pieņemt dāvinājumā tai piederošo 0,4 hektārus plašu zemesgabalu, uz kura atrodas vecās baznīcas drupas.

Perspektīvā plānots, ka vecās Salgales baznīcas drupas un teritorija tiks sakārtota, piesaistot projektu līdzfinansējumu, lai izveidotu tūrisma objektu, kas būtu saistošs gan novadniekiem, gan novada viesiem.