Kardašjana vecākā pludmalē eksponē mākslīgās krūtis

TV šova «Keeping Up With The Kardashians» zvaigzne, viena no Kardašjanu māsām Kortnija kopā ar draudzenēm nedēļas nogalē baudījusi okeāna viļņus un sauli Meksikā. Paparaci izdevies iemūžināt daiļavu peldi, kurā ar apžilbinošu sarkanu peldkostīmu spilgti izcēlās 38 gadus vecā Kortnija.