Alesija Kara lieliski iejūtas Mināžas un Grandes ādā

Foto: publicitātes foto/NBC.com

Jaunā itāļu izcelsmes kanādiešu dziedātāja Alesija Kara (Alessia Cara), pateicoties dziesmai «How Far I Go», kas iekļauta animācijas filmā «Moana», un singlam «Scars To Your Beautiful», kas iekarojis daudzus pasaules topus, īsi pirms sava lielā izgājiena NBC iknedēļas humora šovā «Saturday Night Live» viesojās citā TV šovā - Džimija Falona (Jimmy Fallon) «Tonight Show». Mēs zinājām, ka Ariana Grande (Ariana Grande) lieliski spēj imitēt slavenas popzvaigznes, bet izrādās, arī Alesija Kara šajā «žanrā» ir izcila!