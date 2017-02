Madonna adoptēs vēl divus Malāvijas bērnus

Madonna arrives to the launch of her new fragrance, "Truth or Dare by Madonna" at Macy s in New York April 12, 2012. REUTERS/Andrew Kelly (UNITED STATES - Tags: ENTERTAINMENT BUSINESS). Foto: REUTERS/Scanpix

Malāvijas Augstākā tiesa otrdien atļāvusi amerikāņu popzvaigznei Madonnai adoptēt četrus gadus vecas dvīnītes Esteri un Stellu, paziņojis tiesas preses pārstāvis. Madonna jau ir adoptējusi divus bērnus no šīs valsts – zēnu Deividu Bandu 2006.gadā un meiteni Mērsiju Džeimsu 2009.gadā. 58 gadus vecajai dziedātājai ir arī 20 gadus veca meita Lurdesa no attiecībām ar Karlosu Leonu un 16 gadus vecs dēls Roko no laulības ar Gaju Ričiju. Reklāma Madonna pieteicās dvīņu adopcijai 25.janvārī, kad bija ieradusies Malāvijā. Tomēr, kad medijos izplatījās ziņas par viņas nodomu, Madonna noliedza, ka gatavotos adoptēt vēl divus bērnus. Toreiz dziedātāja žurnālam «People» sacīja, ka ieradusies Malāvijā tikai tāpēc, lai iepazītos ar bērnu slimnīcu Blantairā un citiem fonda «Raising Malawi» darbiem, un tad dosies mājās. Madonna vada bērnu labdarības fondu «Raising Malawi», kuru viņa Malāvijā izveidoja 2006.gadā. «Raising Malawi» finansē ķirurģijas nodaļu bērniem Karalienes Elizabetes slimnīcā, kas atrodas Malāvijas lielākajā pilsētā Blantairā.