Banderass piedzīvojis sirdstrieku

MOSCOW, RUSSIA - SEPTEMBER 14, 2016: Spanish actor Antonio Banderas poses for a photograph at a charity event organised by Natalya Vodyanova s Naked Heart Foundation in Vokhonka Mansion. Vyacheslav Prokofyev/TASS. Foto: Vyacheslav Prokofyev/TASS/Scanpix

Spāņu aktieris Antonio Banderass sestdien paziņojis, ka ir atguvies no sirdstriekas, ko piedzīvojis janvārī. 56 gadus vecais aktieris Spānijas medijiem atklāja, ka 26.janvārī piedzīvojis sirdstrieku, bet tā nav bijusi smaga un nav nodarījusi nekādu nopietnu kaitējumu. Banderass sacīja, ka viņam veikta procedūra, kuras laikā artērijās ievietoti trīs stenti, kas nepieciešami normālai sirdsdarbībai un asinsritei. Reklāma Došanās uz klīniku Šveicē piesaistīja pastiprinātu mediju uzmanību aktiera veselības stāvoklim. Foto: Antonio Banderass kinofestivālā atrāda savu mīļoto -->













