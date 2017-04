Atsauc banālo Kendalas Dženeres «Pepsi» reklāmu

Reklāmā redzama realitātes šova «Keeping Up With the Kardashians» dalībniece Kendala Dženere, kas pamet fotosesiju, lai pievienotos smaidīgu, jaunu protestētāju gājienam. Protestētāji uzgavilē, kad Dženere pasniedz «Pepsi» skārdeni policistam, kurš tad iedzer vienu malciņu.

Reklāmu bijis paredzēts demonstrēt visā pasaulē televīzijā un digitālajās platformās, skaidroja uzņēmumā.

Kritiķi norādīja, ka reklāmas video brīdis, kad Dženere pasniedz policistam «Pepsi», atgādina pazīstamo fotogrāfiju, kurā protesta kustības «Black Lives Matter» («Melno dzīvības ir svarīgas») dalībniece Aīša Evansa demonstrācijas laikā pērn Batonrūžā redzama, pienākusi tuvu specvienību policistiem.

