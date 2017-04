«Ejiet d...t!» Kardašjana dusmīga par šiem foto!

Jā, tā izskatās Kardašjanas slavenā pēcpuse bez «fotošopa».

Perfekcioniste Kima minētajos «Twitter» ierakstos sūdzējusies gan par neveiksmīgo apgaismojumu, gan paparaci uzņemto fotogrāfiju neveiksmīgo leņķi.

Foto: Vida Press

Minētās bildes uzņemtas Meksikā, kur Kima ar draudzenēm atpūšas un atzīmē vecākās māsas Kortnijas Karadšjanas 38. jubileju.

«Jūs nesen redzējāt, ka perspektīva ir maita. Es piestrādāšu pie labākiem video, ar labāku apgaismojumu. Ejiet d...t!» rakstīja Kima un pēc minūtes ierakstu dzēsa.

Tam sekoja cits tvīts, kurā viņa piemin savu «nevainojamo ķermeni».

@kimkardashian

Oh and as for me you ask? ...I'm just sitting here on the beach with my flawless body— Kim Kardashian West (@KimKardashian) April 25, 2017