Kirkorova 50. gadu jubilejas svinības: 1000 viesu Kremlī, 400 kg smagā torte, Putina telegramma

Ja kāds māk baudīt dzīvi, tad tā noteikti ir krievu estrādes zvaigzne Filips Kirkororovs. Turklāt viņš no tā nekaunas un to neslēpj, ka mīl greznu izrādīšanos. Tādas bija arī viņa 50 gadu jubilejas svinības, kuras apmeklēja viss Krievijas sabiedrības krējums, tostarp primadonna Alla Pugačova ar vīru Maksimu Galkinu. Un kā nu ne, jo gribas taču redzēt 400 g smago Kirkorova svētku torti par 36 000 eiro!

Filips Kirkorovs ir dzimis 30. aprīlī, un šogad viņam aprit piecdesmit gadu, kurus estrādes zvaigzne bija izlēmis svinēt grezni un ar plašu vērienu. Kirkorova dzimšanas dienu apmeklēja 1000 viesu, kuri bija ielūgti uz ballīti pašā Kremlī. Viesi ielūgumu saņēma kā elektronisku vēstījumu, kas katram ticis ierakstīts nosūtītā planšetē personīgi.

Uz viesu galdiem bijušas delikateses no visas pasaules: ikri no Baku, omāri no Kanādas, garneles no Tunisijas, austeres no Astrahaņas.

Dzeltenā prese lēš, ka zvaigznei sadāvinātas tik daudzas dāvanas un ziedi, ka ārā vests ar kravas autobusiem. Tostarp bijušas vāzes, statujas, rotaslietas, dārga kosmētika utt.

Pat Krievijas prezidents Vladimirs Putins apsveicis Kirkorovu ar telegrammu, kurā parakstījis norādījumus viņam pasniegt apbalvojumu par ieguldījumu estrādes mākslā.

Bet vismīļākā dāvana esot saņemta no Kirkorova bērniem - Allas Viktorijas un Martina. Abi bērni uzgleznoja tētim gleznas.

Какие же у меня вчера были гости! Такие разные все и все любимые! #Repost @lopyrevavika with @repostapp ・・・ На Юбилее у @fkirkorov 🎂Три девицы и @timatiofficial ✨🤘🏾✨V A post shared by Филипп Киркоров (@fkirkorov) on May 1, 2017 at 6:28pm PDT

Этот колоссальный трехметровый юбилейный торт — настоящее произведение кондитерского искусства, уверен, он войдёт в историю не только как самый большой и красивый, но и очень вкусный! Огромное спасибо кулинарному скульптору и просто волшебнику @renat_agzamov за этот шедевр! A post shared by Филипп Киркоров (@fkirkorov) on May 1, 2017 at 9:40am PDT

