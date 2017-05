Šerila Krova mudina atstādināt Trampu no amata

Amerikāņu popzvaigzne Šerila Krova ceturtdien intervijā britu telekanālam ITV pauda pārliecību, ka Savienoto Valstu prezidents Donalds Tramps būtu atstādināms no amata impīčmenta ceļā.

«Tā ir mana cerība, ka viņš (Tramps) - labāk ātrāk nekā vēlāk - vairs nav amatā,» sacīja mūziķe. «Es domāju, ka vārds «impīčments» nāk pār lūpām, bet tas, kas mums ir vajadzīgs, ir funkcionējoša valdība, bet vismaz pēdējās 144 dienas nav bijis nekā cita kā vien haoss.»

«Man ir skumji par cilvēkiem, kas balsoja par viņu, kas joprojām cer, ka viņš sniegs viņiem rezultātus,» atzina Krova. «Amerikā - tieši tāpat kā it visur pasaulē - ir daudz cilvēku, kas cieš, un tie viņam ticēja, un es par to raizējos jau no paša sākuma.»

Krovas jaunajā albumā «Be Myself» iekļautas dažas politiskas dziesmas.

Maijā un jūnijā gaidāmi vairāki viņas solokoncerti, bet jūlijā viņa dosies koncerttūrē kopā ar Villiju Nelsonu un Bobu Dilanu.