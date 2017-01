Dailes teātrī ar izrādi «Bļitka» viesosies Goda teātris

21. un 22. martā Dailes teātrī viesosies neatkarīgais Goda teātris no Liepājas, lai rīdziniekiem piedāvātu savu jaunāko iestudējumu «Bļitka». Izrādi 2016. gada rudenī iestudēja režisors Dž.Dž.Džilindžers, un tā guvusi milzīgu skatītāju atsaucību un vērā ņemamu kritiķu vērtējumu. Galvenajās un vienīgajās lomās – Goda teātra dibinātājs Kaspars Gods un «Spēlmaņu nakts» labākā aktiera balvas ieguvējs Egons Dombrovskis. Iestudējums veidots pēc dramaturģes Rasas Bugavičutes-Pēces lugas, tam tapt palīdzējis arī mākslinieks Varis Siliņš.

Šis stāsts ir par divu vīriešu sarunu, kura nevarēja nenotikt, lai arī sākās šķietami nespeciāli. Jānis un Zigmārs satiekas uz aizsalušā Liepājas kanāla – viens uz ledus dzīvo jau nedēļu, iekārtojis sev kārtīgu bļitkotāja telti, otrs – dodas pašam nezināmā virzienā pēc samērā vētrainas nakts «Fonteinā». Viens ir pārguris no ģimenes dzīves pienākumiem un atbildības uzņemšanās pārējo priekšā, otrs cenšas aizmukt no lēmumu pieņemšanas, ka nu taču beidzot tā kā būtu jāsāk dzīvot pieauguša vīrieša dzīve – ar bildinājumu un bērniem. Rezultātā – pārliecinot viens otru par to, kā tad labāk būtu rīkoties, viņi atbild tieši uz sev būtiskajiem jautājumiem par to, kā būt.

Teātra kritiķe Līga Ulberte savā recenzijā portālā «Kroders.lv» iestudējumu nosaukusi «par hitu, kura pieprasījums ievērojami pārsniedz piedāvājumu». Un turpinājumā: «Pirmajā brīdī šķiet, ka «Bļitka» būs tikai asprātīgs priekšnesums (kas gan nebūtu nemaz tik maz, jo smieklīgu komēdiju trūkums latviešu teātra repertuārā ir acīmredzams), kurā patīkami un viegli alternatīvi pavadīt vakaru draugu kompānijā, pieturoties pie kāda stiprināta dzēriena glāzes un uzjautrinoties par mūžīgās tēmas «sievietes no Venēras, vīrieši no Marsa» latviešu versiju. Tas viss izrādē ir, bet ir arī vēl daudz kas cits… Izrāde «Bļitka» ir dzīvs un sasildošs teātra prieks abās pusēs rampai.»

«Veiksmes formula ir divu ļoti labu aktieru iesaistīšana projektā, kas viņiem abiem patīk. Saturīga izklaide, viens īsts veču gabals,» tā recenzijā izrādi raksturojis teātra kritiķis Atis Rozentāls.

Biļetes uz izrādēm jau iespējams iegādāties Dailes teātrī un Biļešu Paradīzes kasēs visā Latvijā!