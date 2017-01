Dirty Deal Teatro top aizraujošs stāsts bērniem - «Otrā pusē»

28. janvārī plkst. 19.00 Dirty Deal Teatro (DDT) pirmizrādi piedzīvos režisores Lauras Čaupales izrāde bērniem «Otrā pusē» - brīnumains stāsts par dzīves ritējuma izzināšanu.

Izrāde vēsta par trim draugiem, kuri, meklējot atbildes uz sev svarīgiem jautājumiem par dzīves ritējumu, izaicina savu neziņu un bailes no tās beigām. Bērnu zinātkāre un bagātā fantāzija aizrauj viņus fantastiskā ceļojumā kopā ar kaķi, kuram ir deviņas dzīvības. Bērni dodas lidojumā cauri laikiem un dažādām kultūrām, no Senās Ēģiptes caur maģisko Indiju līdz pat sniegotajai Aļaskai, lai atklātu kādu ļoti īpašu noslēpumu.

Atskārsme, ka ne viss ir mūžīgs, bērniem ir citādāka nekā pieaugušajiem. Grūti aptveramais rada daudz jautājumu un paver bezgalīgas iespējas savu priekšstatu radīšanai. Ko bērni domā par dzīves beigām? Kas notiek pēc tam, tur, otrā pusē? Vai no nāves tik tiešām visiem ir bail un kā tikt ar to galā? Radošā komanda izrādi veidojusi nevis no pieaugušo, bet gan pašu bērnu perspektīvas. Būtisku ieguldījumu izrādes tapšanā devušas tikšanās ar bērniem un sarunas ar bērnu ārstu un reanimatologu Pēteri Kļavu.

Izrādes idejas autore un režisore ir Laura Čaupale, teksta autores – Lote Eglīte un Laura Čaupale. Kopā ar aktieriem Anci Strazdu, Elīnu Vasku un Reini Boteru «Otrā pusē» ieskatās arī scenogrāfe un kostīmu māksliniece Anna Heinrihsone, horeogrāfs Kārlis Božs, mūzikas autors Jānis Ruņģis, kā aī gaismu māksliniece Jūlija Bondarenko

Bērni izzina pasauli, kombinējot pašu piedzīvotās lietas ar fantāziju. Kā neapjukt, kā saprast nesaprotamo? Izrāde radīs labu augsni bērnu sarunām ar vecākiem un vecvecākiem par šo neierasto, bet tik neizbēgamo tematu. Taču pirmām kārtām tā būs iespēja pafantazēt kopā ar trim sirsnīgiem bērniem un kaķi ar deviņām dzīvībām, atklājot daudz jauna par plašo pasauli.