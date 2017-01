Top izrāde jauniešiem «Savāds atgadījums ar suni naktī»

Latvijas Nacionālajā teātrī top pēc aizkustinošā Maikla Hedona romāna motīviem radītās Saimona Stīvena šobrīd pasaulē ļoti populārās lugas «Savāds atgadījums ar suni naktī» iestudējums. Režisors Valters Sīlis. Pirmizrāde 5. februārī.

Šī būs izrāde jauniešiem par viņu vienaudzi, kurš it kā ir tāds pats kā visi un tomēr jūtīgāks pret apkārtējo pasauli nekā pārējie. Kristofers Būns ir 15 gadus vecs zēns, kurš dzīvo mazā Anglijas pilsētiņā un mācās speciālajā skolā. Viņam ir Aspergera sindroms, viens no autisma paveidiem. Kristofers zina no galvas visus pirmskaitļus līdz 7507 un spēj nosaukt visas pasaules valstis un to galvaspilsētas. Viņam ir izcilas dotības matemātikā un fizikā, viņš lieliski orientējas faktos, taču emociju pasaule pusaudzim ir sveša, cilvēki viņam liekas neizprotami. Kādu rītu Kristofers dārzā atrod nogalinātu kaimiņu suni Velingtonu. Par spīti tēva iebildumiem, viņš nolemj šo savādo atgadījumu izmeklēt un atrast vainīgo.

Šī būs arī izrāde pieaugušajiem par to, kā vecāki sadzīvo ar to, ka viņu bērns ir jūtīgāks par pērējiem, kā tas ietekmē viņu dzīvi un savstarpējās attiecības? Kā ar citādo sadzīvojam mēs paši?

Reklāma

Lomās: Kārlis Krūmiņš, Daiga Gaismiņa, Daiga Kažociņa, Lāsma Kugrēna, Līga Zeļģe, Ilva Centnere, Uldis Anže, Mārtiņš Brūveris, Normuns Laizāns, Voldemārs Šoriņš.

Scenogrāfs un kostīmu mākslinieks Uģis Bērziņš, horeogrāfe Kristīne Brīniņa, komponists Toms Auniņš, gaismu mākslinieks Jānis Sniķers.

Britu rakstnieks Marks Hedons dzimis 1962.gadā Northemptonā, bet šobrīd ar sievu dzīvo Oksfordā. Vairākus gadus viņš strādājis ar cilvēkiem, kuriem ir garīgi un fiziski traucējumi. M. Hedons ir Anglijā labi pazīstams bērnu grāmatu rakstnieks un ilustrators, piecpadsmit grāmatu autors. «Savādais atgadījums ar suni naktī» (2003) ir rakstnieka pirmais romāns pieaugušajiem. Grāmata kļuvusi par vienu no lielākajām sensācijām pēdējo gadu britu literatūrā un 2004. gadā saņēmusi prestižo «Whitbread» prēmiju. Tā guvusi arī lielu starptautisko atzinību un tulkota jau vairāk nekā divdesmit valodās. Pirms vairākiem gadiem romāns ir iznācis arī latviešu valodā.