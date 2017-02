«Dirty Deal Teatro» aicina uz izrādēm februārī

Februārī «Dirty Deal Teatro» (DDT) skatītājiem piedāvā daudzveidīgu latviešu jaunās oriģināldramaturģijas iestudējumu repertuāru, tostarp jaunu izrādi bērniem - «Otrā pusē».

5.februārī plkst. 19.00 skatītāji aicināti apmeklēt Dāvja Auškāpa izrādi «Tēvs varonis '69», lai kopīgi atcerētos un padomātu par to, cik brīvi vai nebrīvi savās izvēlēs un attiecībās varēja būt cilvēki Padomju Latvijā un kādā laikā mēs dzīvojam šodien.

8.februārī plkst. 19.00 un 11.februārī plkst. 20.30 pēdējo reizi DDT būs skatāma izrāde «Dienas varonis.» Tās dramaturģiskais pamats veidojies no ironiskām atziņām, kas dzimušas masu medijos pārraidīto šovu, raidījumu un reklāmu iespaidā. Izrādi neiesakām skatītājiem, jaunākiem par 16 gadiem!

Reklāma

13. un 16.februārī plkst. 19.00 DDT aicina uz politisko trilleri «Andrievs Niedra». Viela pārdomām par mūsu valsts vēsturi, par ideāliem un to sabrukšanu, par viennozīmīguma nenviennozīmību un nežēlīgām cīņām ārpus un pašā cilvēkā.

Vai iespējams kļūt veiksmīgam un laimīgam vienas dienas laikā? Jā! Par to pārliecināsieties izrādē «Veiksmes akadēmija» 20.februārī plkst. 19.00. Izrādes komanda ir radījusi unikālu mācību metodi, kas ļauj jebkuram cilvēkam stundas laikā mainīt savu dzīvi.

22.februārī plkst. 19.00 DDT aicina uz skatītāju iemīļoto izrādi «Benzīnvīrs». Netīrs un skrandains viņš klaiņo pa dažādiem Latvijas benzīntankiem un ļoti daudz smejas. Dažkārt viņu arestē kādas pašvaldības policija un nosūta piespiedu ārstēšanā, taču Benzīnvīrs vienmēr izbēg. Lai atgrieztos savā pasaulē, pilnā pārsteidzošu tēlu un notikumu.

24. un 25. februārī plkst. 19.00 - balvai «Kilograms kultūras» nominētais Jāņa Baloža dokumentālais detektīvs «Kas notiks rītdien?». Kas notiks rītdien? Kāda izskatīsies mūsu kopējā un katra individuālā nākotne? To var un vajag minēt, reizē atceroties, ka skaidri to nekad nav iespējams ieraudzīt, tieši tāpat kā izrādes «Kas notiks rītdien?» iznākumu nevarēja paredzēt neviens no izrādes veidotājiem.

Bērnu un jauniešu teātra repertuārs «Šmulītis» saviem skatītājiem dāvā jaunu izrādi - 28.janvārī pirmizrādi piedzīvojusi Lauras Čaupales izrāde pirmsskolas vecuma bērniem «Otrā pusē». Izrāde vēsta par trim draugiem, kuri meklē atbildes uz sev svarīgiem jautājumiem par dzīves brīnumaino ritējumu un to, kas notiek, kad tā beidzas. Bērnu zinātkāre un bagātā fantāzija aizrauj viņus fantastiskā ceļojumā kopā ar kaķi, kuram ir deviņas dzīvības. Viņi dodas lidojumā cauri laikiem un dažādām kultūrām, no Senās Ēģiptes caur maģisko Indiju līdz pat sniegotajai Aļaskai, lai atklātu kādu ļoti īpašu noslēpumu. Izrādes režisore - Laura Čaupale, teksta autores - Lote Eglīte un Laura Čaupale, scenogrāfe un kostīmu māksliniece - Anna Heinrihsone, mūzikas autors - Jānis Ruņģis, horeogrāfs - Kārlis Božs, gaismu māksliniece - Jūlija Bondarenko, spēlē - Ance Strazda, Elīna Vaska un Reinis Boters Nākamās izrādes - 26.februārī plkst. 11.00 un 15.00.

4.februārī plkst. 19.00 mazie skatītāji un viņu vecāki aicināti iesaistīties mākslinieciski zinātniskos eksperimentos izrādē «Mākoņi», 12.februārī plkst. 11.00 un 13.00 izrāde pašiem mazākajiem - «Pielipīgie vārdi», 19.februārī plkst. 15.00 un 18.00 - «Blēņas un pasakas».