Egliens atveseļojies un atkal uz kājām

Šī gada sākumā izdevums «Kas jauns» ziņoja, ka Latvijas Nacionālā teātra aktieris Mārtiņš Egliens uzturas kādā no Jūrmalas rehabilitācijas iestādēm, kur speciālisti cenšas uzlabot populārā aktiera veselības stāvokli. Tomēr šobrīd klajā nākusi informācija, ka jau 14.februārī Egliens vadīs Valentīna dienas koncertu.

14. februārī, plkst.19 Rīgas Latviešu biedrības namā norisināsies Latvijas Operetes fonda rīkotais Valentīna dienas koncerts «Ak, mīlestība, mīlestība!», kura vadība uzticēta Nacionālā teātra aktierim Mārtiņam Eglienam. Koncerta režisors ir Valdis Lūriņš.

Sīkāka informācija par Egliena veselības pasliktināšanās iemesliem netiek atklāta, tomēr zināms, ka aktieris uzturējās Jūrmalas rehabilitācijas iestādē, kā arī uz laiku pārtrauca savu darbu teātrī.

Eglienam grūtajā laikā palīdzēja viņa sieva, aktrise Dita Lūriņa, kā arī atbalstīja kolēģi no teātra. Arī teātra direktors Ojārs Rubenis pauda ticību, ka Mārtiņš izveseļosies un atgriezīsies teātrī, sakot, ka viņš ir ļoti labs aktieris.

Gaidāmajā Valentīna dienas koncertā, kurā muzicēs Operetes orķestris diriģenta Guntara Bernāta vadībā, skanēs gan Johana Štrausa skaņdarbi, tostarp polka «Zibens un pērkons» un valsis «Vīns, sievietes un dziesma», gan «Rozalindas Čardašs» no operetes «Sikspārnis» Sonoras Vaices sniegumā, Bariņkaja kuplejas no operetes «Čigānu barons», Bonija dziesmiņa «Bez skaistām sievietēm» no operetes «Silva» Naura Indzera dziedājumā un Franča Lehāra «Paganīni dziesmiņa» Jāņa Kurševa interpretācijā.

