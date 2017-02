Digitālā izrāde #Like – improvizācija ārpus definētajām robežām

22. februārī Kaņepes Kultūras centrā plkst. 20.00 interaktīvais improvizācijas šovs IMPROVIDE aicina izdzīvot ko jaunu – digitālo izrādi #LIKE. Digitālās izrādes koncepts ir jaunums Latvijas improvizācijas teātra skatuvē. Tā ir improvizācijas izrāde, ko veido ar interneta dzīļu, sociālo tīklu un viedtālruņu palīdzību.

Lielu ikdienas daļu pavadot sociālajos tīklos, mēs uzsūcam tik daudz informācijas, ka nespējam ar to operēt. Digitālā komunikācija, sociālie tīkli, intriģējoši ziņu virsraksti, īsziņas, čati un mirkļbirkas ir daļa ikdienas, kas skar ikvienu no mums. Lai ar humoru paskatītos no malas uz ikdienas realitāti, kopā atmaskojot mūsu pašu sociālo tīklu lietošanas paradumus, IMPROVIDE aicina uz izrādi #LIKE.

Improvizācijas teātra izrādē #LIKE tiks izspēlēta vairāku stāstu kolāža, par ainu iedvesmu ņemot dažādus interneta, sociālo tīklu, viedtālruņu un citus zilo ekrānu piedāvātos brīnumus. Iepazīšanās sludinājumi, īsziņu sarakstes, ziņu virsrakstu interpretācijas, izrādes apmeklētāju sociālo tīklu profili un dažādas citas lietas, ar kurām saskaramies ikdienā, improvizētu etīžu laikā tiks izspēlētas caur humoru un satīru. Kopīgi pasmiesimies par mūsu pašu ikdienu un par laiku, kurā dzīvojam un kuru veidojam caur aktīvu līdzdalību savu dzīvju publiskošanā un citu dzīvju komentēšanā. #LIKE digitālās izrādes koncepts ir kas pavisam jauns Latvijas improvizācijas teātra skatuvē. Šo izrādi veido ne tikai skatītāju ieteikumi, bet arī viņu digitālā bagāža. Ar izrādi #LIKE IMPROVIDE aicina digitalizēt skatuvi, nevis padarot to skaistāku vai iespaidīgāku, bet tuvāku, saprotamāku un atmaskojošāku, vēršot uzmanību uz mūsdienu cilvēka jaunajām vērtībām, kas šobrīd pārliecinoši nostabilizējas pamatvērtību skalā.

Daļu dzīves tu pavadi virtuālajos džungļos, veidojot dažādus priekšstatus par sevi un apkārtējiem. Par dažiem cilvēkiem zini gandrīz visu, pat viņus nepazīstot. Tu seko citiem un gaidi, kad viņi «atsekos». Kas tad esi tu pats? Kas ir sociālie tīkli? Kā mēs tajos uzvedamies? Kā mēs veidojam savu publisko tēlu? Kā mēs komunicējam savā starpā? Un kas ir tās aktualitātes, kas nodarbina mūsu prātus? Uz šiem un citiem jautājumiem 22. februārī interaktīvais improvizācijas šovs IMPROVIDE meklēs atbildes kopā ar skatītājiem. Līdzās IMPROVIDE kodolam, ko veido četri improvizatori – Ingus Sproģis, Laima Graždanoviča, Rūdolfs Bērziņš un Guntis Trops, izrādē #LIKE neatņemama vieta ir arī muzikālajam noformējumam Toma Bumbuļa izpildījumā un izrādes anonīmajam hakerim – Ērikam Saksonam.

Piecu sezonu laikā improvizācijas teātris IMPROVIDE ir nospēlējuši vairāk nekā 100 izrādes gan galvaspilsētā, gan ārpus tās. Krājot pieredzi, IMPROVIDE radošais kolektīvs eksperimentē, lai attīstītu improvizācijas teātra žanru jaunā līmenī, neapstājoties pie žanra definētajām robežām, bet veidojot šovus un izrādes kā neatkārtojamus notikumus un dažādu mākslas veidu sintēzi. Katra improvizācijas izrāde ir unikāla, vienreizēja un neatkārtojama iespēja apskatīt dzīves absurdo dabu šķērsgriezumā.

