Pirmizrādi piedzīvos «Lidojošais Travolta». Ieskaties foto!

Foto: Publicitātes

Latvijas Nacionālā teātra LMT Jaunajā zālē 28.februārī pirmizrāde Regnāra Vaivara brīvajai skatuves fantāzijai par latviešu bailēm izrauties no sev ierastās vides. Izrādes nosaukums «Lidojošais Travolta» tiek saglabāts no ieceres pirmavota – Artūra Dīča lugas, kas lugas mēģinājumu procesā kopā ar aktieriem ir pārrakstīta, pielāgojot to režisora redzējumam.