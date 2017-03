Bless: Žurkas lomu man Egliens nozaga!

Žurkas Kornēlijas lomā uz Nacionālā teātra skatuves mēs jau desmit gadus bijām ieraduši redzēt aktrisi Svetlanu Bless (74), šogad žurkas lomā - kolēģis Mārtiņš Egliens (39). Kāpēc tā? Cienījamā aktrise uzskata, ka pie vainas ir jaunās paaudzes aktieris, kurš panācis, lai viņa no teātra aizietu!

«Žurku spēlēju vairāk nekā desmit gadus, taču Egliens panāca, ka mēs ar Janku (Jānis Skanis, kas līdzās aktrisei spēlēja circeni Drisku) no teātra aizejam,» izdevumam «Privātā Dzīve» (PDz) stāsta aktrise Svetlana Bless. «Atnāca Egliens, kas izdomāja savus jokus, paturot manu Žurkas vārdu. Viņam nepatika tas, ko taisījām mēs, lai gan viņa joki nebija smieklīgāki par mūsējiem. Mēs ar Janku šajā jomā bijām celmlauži. Likt skatītājam teātrī raudāt ir vieglāk nekā smieties. Taču mums ar Janku izdevās publiku sasmīdināt.

Mēs vienīgais bijām tik stulbi, ka toreiz necīnījāmies pretī.

Egliens kopā ar režisoru Viktoru Runtuli vienkārši izdomāja savu versiju....»

Bless PDz izdevuma intervijā stāsta arī, ka, viņasprāt, nav ētiski turpināt pieminēt Žurkas vārdu. «Tas man, protams, ir liels gods, savukārt viņiem - kauns. Lai es špikotu no kāda, Dievs pasarg!

Man vajadzēja patentēt Žurkas vārdu kā savējo, taču man neienāca prātā, ka kāds man to varētu nozagt.

Jo faktiski tā ir zagšana,» aizvainota ir aktrise.

Ko par to saka pats Mārtiņš Egliens? «Protams, vienmēr būs cilvēki, kuriem jebkādas pārmaiņas ir ļoti sāpīgas. Mēs gan centāmies visu darīt pēc iespējas nesāpīgāk - pirmajā manis veidotajā Žurkā uztaisījām numuru ar Svetas un Jāņa dalību. Bija skaidrs, ka viņiem šādā veidā jāatvadās no saviem Kornēlijas un Circeņa tēliem. Ja Sveta par to dusmojas, viņai uz to ir tiesības...»

