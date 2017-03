Rihards Lepers, Chivas Regal «Win The Right Way» vēstnieks Latvijā: Arī aiz monoizrādes stāv komanda

Foto: publicitātes foto

Viskija zīmols Chivas Regal, sadarbojoties ar aktieri Rihardu Leperu, kampaņas «Win the Right Way» («Uzvari pareizā veidā») ietvaros uzsver, ka panākumus vislabāk var gūt sadarbojoties, un izbaudīt – svinot kopā. Šī kampaņa, kuras galvenais vēstnieks ir spāņu aktieris Havjers Bardems, vēlas izcelt veiksmīgu cilvēku stāstus no visas pasaules, tai skaitā arī Latvijas, iedziļinoties pieredzē, kas palīdzējusi viņiem gūt panākumus.