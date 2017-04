Šodien Rīgā viesosies itāliešu horeogrāfe Benedeta Kapana

Šo svētdien, 23.aprīlī, Latvijas Kultūras akadēmijas teātra mājā «Zirgu pasts» ar izrādi «Saknes», kas veltīta viņas vecmāmiņai – Latvijas laika baleta prīmai Mirdzai Kalniņš –, viesosies itāliešu dejotāja un horeogrāfe Benedeta Kapana (Benedetta Capanna). Izrādes sākums plkst. 19.

«Pirms diviem gadiem Benedeta bija ieradusies Latvijā, lai uzzinātu ko vairāk par savas dzimtas saknēm, jo Benedetas vecmāmiņa bija Mirdza Kalniņš, viena no pirmajām latviešu baleta solistēm, kas mācījās un dejoja moderno baletu. Benedeta ir bijusi visos arhīvos, meklējusi vēsturiskos materiālus, un, manuprāt, tas ir brīnišķīgi,» atzīst festivāla direktore Lita Beiris. «Savus atradumus, pārdzīvojumus un emocijas Benedeta ir ielikusi tehniski pārdomātā izrādē «Saknes», kur deju papildinās arī foto, video projekcijas un dažādi citi efekti.»

Izrādē izmantota Vitorino Naso, Karola Maceja Šimanovska un A.Plisevskas mūzika, video režisors ir Mauro Raponi, tērpu māksliniece – Paola Boneso, video pētījuma autore – Beatriče Projeti, bet biogrāfiskos materiālus pētījusi Astra Šmite.

Pati Bendeta Kapana par gaidāmo izrādi raksta: «Starp ēnām un gaismām mēs satiekam mūsu pagātni un mūsu mūsdienas. Tas ir kā ceļot paralēlās pasaulēs, piedzīvot tās un dejot starp tām. Tēli rodas no nekurienes. Kā mozaīkas gabaliņus es vēlētos salikt tos vietās, bet tā vietā tie ieliek mani pašu telpā un laikā ... manas atmiņas telpā un laikā ... viņas atmiņu telpā un laikā. Es neko neradu, bet ļauju šīm dejām plūst caur mani kā svētkos, un atziņas – mūsu nesenās pagātnes trauslums – savijas, lai gan tās šķir gadi. Mēs dzīvojam mūsu pretrunās. Mēs dzīvojam tajā, ko atstājam mantojumā citiem.»

Benedeta Kapana (Benedetta Capanna) ir horeogrāfe un dejotāja no Romas. Viņas horeogrāfiskie meklējumi gūst enerģiju un iedvesmu no viņas Vidusjūras un Baltijas saknēm un vairāk nekā divdesmit gadu ilgām jogas studijām. Benedeta ir aktīva horeogrāfe un ārštata izpildītāja kopš 1998.gada, pārmaiņus uzturoties Romā un Ņujorkā. Kopš 2009. gada kā asociētā CORE (Coordinamento Regionale della Danza e della Arti Performative del Lazio) horeogrāfe viņa ir saņēmusi dotācijas un bijusi aspirante darbam pie saviem horeogrāfijas projektiem. Kopš 2013.gada Benedeta saņem atbalstu no MIBACT (Kultūras mantojuma, kultūras darbības un tūrisma ministrijas), sadarbojoties ar Kultūras asociāciju «Excursus Onlus». Viņa ir viesmāksliniece nozīmīgos festivālos un pasākumos gan Itālijā, gan citviet Eiropā, kā arī ASV un Japānā. Benedeta sadarbojas ar Fara Sabina teātri Potlahā, Mākslas akadēmiju Romā, Diānas teātri Neapolē un Kairos itāļu teātri Ņujorkā. Viņa sadarbojas ar daudziem mūziķiem un komponistiem, piemēram, basistu Metjū Garisonu, perkusionistu Vitorino Naso, komponisti Kočetu Kučiarelli. Bendeta Kapana ir Pūlas 15.Starptautiskā dejas filmu festivāla Berlīnē un DMJ Starptautiskā videodeju festivāla 2015 Saitama mākslas teātrī uzvarētāja. Plašāka informācija par Benedetu pieejama viņas mājaslapā: www.benedettacapanna.it