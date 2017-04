«Cafe Film Noir» Ievas Džindžas monoizrāde «Princis»

26. aprīlī, trešdien plkst. 20, «Cafe Film Noir» (Rīgā, Elizabetes ielā 61) savu pirmizrādi Rīgā piedzīvos Valmieras Drāmas teātra aktrises Ievas Džindžas monoizrāde «Princis», kas ir Ievas debija kā neatkarīgai solomāksliniecei. Izrāde ir veidota, balstoties uz rietumu pasaulē radušos žanru - solo autobiogrāfiskais teātris (solo authobiographical theatre).

Izrāde par negaidītu, bet ilgi cerētu satikšanos ar atbildi, kas iedvesmo un mudina rīkoties. Notikums Londonas džeza klubā «Ronnie Scotts» 2014. gada 18. februārī. Demonstrācija – cik viegli pazaudēt sevi sabiedrības uzliktajos noteikumos un standartos. Par jaunu viesmīli, kas alkst brīvības, ko pati vēl nav izpratusi, par sabiedrības virspusējību, par sevis uzliktajiem aizliegumiem, apziņas trūkumu un par to, kas mūs pamodina.

Solo autobiogrāfiskā teātra žanrs piedāvā skatītājiem stāstu no pirmavota, tas nav izgājis cauri vairākiem interpretētājiem. Izrādes teksta, kustību un koncepta autore ir aktrise Ieva Džindža, un izrāde ir par notikumu no personīgās dzīves. Veidošanas procesā cieša sadarbība bijusi ar skaņu režisoru Rūdolfu Iļķēnu, kurš īpaši «Princim» sarakstījis mūziku un skaņas efektus.

Izrādē tiek izmantos balts galds un krēsls, kas nespēlē galda un krēsla lomu. Citu rekvizītu nav. Ievai ir viena kleita, kas mainās, kad Ieva maina tēlus.

Reklāma

«Sabiedrība cilvēkos ir iepotējusi, ka visu laiku ir pēc kaut kā jādzenas, jāskrien, jācīnās, bet, kas notiek ar jauniem cilvēkiem, kas vēl skaidri neapzinās, pēc kā grib tiekties un ir atstāti ar šo vairākuma uzstādījumu. Es biju tikko pabeigusi teātra skolu, pārcēlusies uz Londonu, un dārgās dzīves izmaksas mani piespieda kļūt par kokteiļu viesmīli džeza bārā. Tam bija jābūt tikai uz īsu brīdi, bet tas ievilkās, un patiesie iemesli, kāpēc ierados Londonā, tika pastumti malā. Man paveicās, ka piedzīvoju neparastu notikumu, kas mani sapurināja un izsita no ierastās lietu kārtības."

Ar žanru solo autobiogrāfiskais teātris Ieva iepazinās studiju laikos, kur uzmanība bija vērsta uz alternatīvo, neparasto un savdabīgo teātri. Līdz galam nesajutusi sevi tajā, turpināja meklēt sevi citos žanros. Tagad, izjutusi impulsu pēc radošās brīvības, atbildības un mākslinieciskās eksperimentēšanas, aktrise izveidojusi izrādi, un ir pateicīga, ka savā pieredzē var dalīties ar citiem.

Par mākslinieci

Ieva augstāko izglītību ieguvusi Lielbritānijā Mūsdienu Teātrī un Performancē (BA(Hons) Contemporary Theatre and Performance, UCLAN, 2013). Izglītojusies kino meistarklasēs Londonā (International School of Screen Acting, 2014) un Džeremaija Komeja filmu aktieru studijā Losandželosā, ASV (The Art of Film Acting, Jeremiah Comey Film Acting Studios, 2015).

Filmējusies LTV1 seriālā «Māja pie ezera», piedalījusies Valmieras Vasaras Teātra festivāla lieluzvedumā «Spēlēju, dancoju», un ir lomas Valmieras drāmas teātra izrādēs: «Razpļujeva sapņi», «Vaidelote» un Gada labākajā mazās formas izrādē 2015/2016 «Smaržo sēnes».

Biļešu cenas: 7 EUR

Biļetes iespējams iegādāties Biļešu paradīzes kasēs

LASI CITUR: www.facebook.com/monoizradeprincis