Barišņikovu uzņems Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem valsts labā

Saeima šodien lēma Latvijā dzimušo baletdejotāju un aktieri Mihailu Barišņikovu uzņemt Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā. «Es jūtos patiesi pazemīgs saņemt šādu augstu pagodinājumu no Latvijas Republikas, un, ja man piešķirs pilsonību, es to godāšu pašapzinīgi un ar lepnumu,» iepriekš vēstulē parlamentam norādīja Barišņikovs.

Saeimas lēmums bija vienbalsīgs - to atbalstīja 84 parlamentārieši, neviens nebija pret vai atturējies. Savukārt deputāts Rihards Eigims (ZZS) balsojumā nepiedalījās. Barišņikovs šodien bija parlamentā, kad pieņemts šis lēmums, kā arī tikās ar Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas deputātiem.

Pēc lēmuma pieņemšanas Barišņikovam pasniegti ziedi. Parlamentā šodien plkst.15 notiks svinīga Latvijas pilsoņa pases pasniegšana māksliniekam.

Barišņikovs vēstulē arī norāda, ka atstājis Latviju pirms vairāk nekā 50 gadiem, tomēr savus pirmos 16 gadus pavadījis mūsu valstī. Šie gadi esot bijuši pamats visām turpmākām lietām viņa dzīvē.

«Mana bērnība Rīgā nebija visnotaļ viegla, jo biju krievu vecāku dēls. Īstenībā mans tēvs bija sūtīts uz Latviju, lai valsti okupētu. Par spīti šim nepatīkamajam apstāklim, manī attīstījās stipra saite ar Latvijas tautu. Varbūt manas ģimenes pretrunīgā vieta tur ir tā, kas veicinājusi manu no sirds izjustu atbalstu latviešu pastāvībai un valsts suverenitātei,» skaidro Barišņikovs.

Pašlaik Barišņikovs ir ASV pilsonis, un Latvijai ar ASV ir pieļaujama dubultpilsonība. Barišņikovs mācījies Rīgas Horeogrāfijas skolā pie pasniedzējiem Ņinas Ļeontjevas un Jura Kaprāļa. Pedagogu vadībā tika likti pamati lieliskai baleta tehnikai. 15 gadu vecumā Barišņikovs iestājās Ļeņingradas A.Vaganovas vārdā nosauktajā horeogrāfijas skolā un mācījās pie pedagoga Aleksandra Puškina. Barišņikovs ieguvis divas zelta medaļas starptautiskos baleta konkursos - 1966.gadā Varnā un 1969.gadā Maskavā.

1974. gadā viesizrāžu laikā Kanādā Ļeņingradas Kirova vārdā nosauktā Operas un baleta teātra solists Barišņikovs palika Kanādā, vēlāk viņš pārcēlās uz ASV. Pateicoties augstajam meistarības līmenim, viņš dejoja galvenās lomas 20.gadsimta vadošo horeogrāfu Bežāra, Petī un citu iestudējumos.

Barišņikovs kļuva par vienu no ievērojamākajiem baleta māksliniekiem ASV. No 1974. līdz 1978. gadam viņš dejoja «American Ballet Theater», 1978.-1979. gadā strādāja kopā ar Džordžu Balančinu «New York City Ballet», no 1980. līdz 1989. gadam viņš bija Amerikas Baleta teātra direktors, premjers un mākslinieciskais vadītājs, kur pats iestudēja baletus «Riekstkodis», «Dons Kihots», «Pelnrušķīte», «Gulbju ezers». No 1990. līdz 2002.gadam viņš vadīja trupu «White Oak Dance Project». Barišņikovs saņēmis «Emmy» ir balvu.

1974. gadā Rīgā Barišņikovs dejoja Donu Kihotu, bet 1997. gadā Latvijas Nacionālajā operā uzstājās labdarības koncertā. 2006.gadā LNO bija apskatāma Barišņikova fotoizstāde «Moment in Time».

Pērn Barišņikovs spēlēja režisora Alvja Hermaņa iestudējumā «Brodskis/Barišņikovs» Jaunajā Rīgas teātrī, savukārt šogad uz Latvijas Nacionālās operas un baleta skatuves Baltijas pirmizrādi piedzīvoja režisora Roberta Vilsona un Barišņikova veidotā monoizrāde «Vēstule cilvēkam».

