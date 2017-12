Mūžībā devies režisors Kārlis Auškāps

Pirms tam teātris sociālajos tīklos bija aicinājis ziedot asinis Auškāpam, kurš smagā stāvoklī ar aortas plīsumu atrodas Gaiļezera slimnīcā.

Kārlis Auškāps dzimis 1947. gada 28. jūlijā Dobelē.

Pēc vidusskolas beigšanas Auškāps studējis Rīgas Medicīnas institūtā - ārstniecības specialitātē, taču paralēli mācībām apmeklējis nodarbības Rīgas kinostudijas Tautas kinoaktieru studijā.

Dailes teātrī kā aktieris sāka strādāt 1971. gadā, savukārt laikā no 1975. gada līdz 1993. gadam darbojās kā režisors inscenētājs. No 1993. gada līdz 1996. gadam darbojās kā Dailes teātra vadītājs, pēc tam trīs gadus kā mākslinieciskais vadītājs. No 1999. gada līdz 2002. gadam bija teātra galvenais režisors, vēlāk kā režisors.

1990. gadā Auškāps saņēma LR Ministru Padomes Goda rakstu un Baltijas teātru pavasara festivāla balvu par labāko izrādi. 2007. gadā Auškāps saņēma «Spēlmaņu nakts» teātra balvu par latviešu klasikas oriģinālu interpretāciju.