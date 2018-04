Leļļu teātrī izrādes «Romeo un Džuljeta» pirmizrāde

Piektdien, 27. aprīlī plkst. 19, Latvijas Leļļu teātrī pirmizrādi piedzīvos šīs sezonas otrais iestudējums pieaugušajiem – «Romeo un Džuljeta» pēc Viljama Šekspīra darba motīviem. Kaut arī viesrežisora Dāvida Džovanzanas versija ir stipri attālināta no oriģināla, un darbība notiek mūsdienu jauniešu vidē, tēma par savstarpēji nepilnvērtīgu komunikāciju un jauniešu nāvi, kas iestājas tās rezultātā, ir ņemta tieši no visiem zināmās lugas.

Izrādē līdzās aktierspēlei un plašām multimediālām vizualizācijām tiks iesaistītas arī lelles, kas pēc režisora stāstītā poētiski atainos dažādus cilvēka psihes līmeņus: «Šis «Romeo un Džuljetas» iestudējums pēta pusaudžu vēlmi mīlēt un pašdestruktīvu uzvedību. Vēlme mīlēt un tikt mīlētam ir milzu spēks. Taču Romeo un Džuljetas gadījumā tas tiek apspiests. Vēlme un tās apspiešana ir galvenie jēdzieni, ar kuriem operē Zigmunds Freids savā teorijā par cilvēka psihi. Tādēļ Šekspīra lugas tekstu esam skatījuši, par pamatu izmantojot Freida psihes modeli un tās slāņus – id, ego un super-ego. Šie trīs cilvēka psihes aspekti izpaužas visdažādākajos veidos: super-ego pārstāv kontrolējošo morāles imperatīvu/kodeksu, id pārstāv iekšējo dziņu, impulsus, savukārt ego ir kā vidutājs starp morāles normām un impulsiem. Lielākoties «Romeo un Džuljetas» iestudējumi akcentē plaisu starp divām ģimenēm, divām rasēm vai divām sabiedrības kopienām. Mūsu izrādes uzmanības centrā ir komunikācijas traucējumi starp pusaudžiem un viņu vecākiem, kas izraisa bērnu pašdestruktīvu uzvedību – arvien biežāk sastopamu problēmu arī Latvijā.»

Aktrise Sana Didžus uzsver, ka režisors lieliski jūt balansu starp nopietno, bieži skarbo tēmu, un vieglumu, pat humoru, ar kuru attēlota jauniešu ikdiena un raksturīgā izturēšanās. «Galīgi nav tā, ka viss būtu tikai drūms un depresīvs, kaut nevar noliegt, ka izrāde raisa pārdomas. Katrā ziņā daudziem no mums, kas pie šī darba strādājam un kam pašiem mājās ir bērni, šī izrāde ir likusi aizdomāties un būt uzmanīgākiem ar to, ko uzskatām, ka zinām par savu bērnu jūtām un domām, pašsajūtu šajā pasaulē. Es tiešām redzu potenciālu šai izrādei kļūt par ļoti dziļas un svarīgas sarunas iniciatoru paaudžu starpā, ja to apmeklē kopā ar savu pusaudzi, un vecāks prot gudri izmantot gūtos impulsus.»