Putins neļauj Serebreņņikovam doties uz Kannām

Kā ceturtdien pavēstīja festivāla organizētāji, Francijas kultūras ministrs Žans Īvs Ledriāns vēstulē lūdzis Putinu ļaut 48 gadus vecajam Serebreņņikovam doties uz Kannām uz viņa melnbaltās filmas «Ļeto» («Vasara»), kas vēsta par 80.gadu leģendāro krievu rokmūziķi Viktoru Coju, izrādi.

Putins atbildējis īsi pirms filmas pirmizrādes, kas notika trešdienas vakarā, norādot, ka labprāt palīdzētu Kannu kinofestivālam, tomēr nevar iejaukties, jo «Krievijas tiesu sistēma ir neatkarīga».

Serebreņņikovs atrodas mājas arestā kopš apcietināšanas 2017.gada augustā. Režisors tika apcietināts saistībā ar apsūdzībām krāpšanā. Tas notika filmēšanas pēdējā posmā. Serebreņņikovs viņam izvirzītās apsūdzības noliedz.

«Mēs pamodāmies, lai uzzinātu, ka mūsu režisora tur nav,» sacīja filmas producents Iļja Stjuarts.

Serebreņņikovs strādājis pie filmas montāžas, esot mājas arestā.

«Mēs uzskatām, ka tā ir pilnīgi smieklīga situācija,» preses konferencē Kannās sacīja Stjuarts.

Filmas zvaigznes un komanda uz Kannu sarkanā paklāja pirms pirmizrādes sarīkoja protesta akciju. Pie saviem tērpiem viņi bija piesprauduši nozīmītes ar režisora portretu, turklāt arī pacēla plakātu, uz kura ar lieliem melniem burtiem bija uzrakstīts režisora vārds.

