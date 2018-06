Leļļu teātra izrāde «Zelta zirgs» guvusi panākumus Polijā

Polija ir viena no formas teātra (tai skaitā leļļu teātra) radošo meklējumu un avangarda lielvalstīm Eiropā. Savas bagātās kultūras un teātra tradīciju dēļ tā ir daudz labu un iedvesmojošu festivālu mājvieta, kuros satiekas un radošajām domām apmainās teātri no visas Eiropas. VALISE ir viens no šādiem festivāliem, orientēts formas meklējumos un leļļu teātra elementu sintēzē ar citiem teātra/mākslas veidiem, kurš savas pastāvēšanas garajā vēsturē iemantojis stabilu reputāciju un atpazīstamību. LLT festivālā piedalījās trešo reizi – 2014. gadā izrāde «Snaudošā pūķa pasaka» saņēma balvu par labāko skatuvisko stāstījumu, savukārt 2017. gadā izrādes «Kaštanka» aktrise Santa Didžus saņēma festivāla labākās aktrises balvu. Izrādes dažādās nominācijās katru gadu vērtē un apbalvo starptautiska žūrija.