Jauni ceļi tautas dejai

Indra Filipsone, kas visu darba mūžu veltījusi skatuves dejai gan profesionālajā deju ansamblī Daile, gan vadot amatieru deju kolektīvus, jau labu laiku aktīvi interesējas par horeogrāfisko folkloru – viņa pārstāv mūsu valsti tautas dejas saglabāšanai svarīgajā Eiropiādes kustībā, darbojas Pasaules Folkloras asociācijā (I.G.F. World Folklore Union) un nupat iestājusies Rīgas Latviešu biedrībā, kas folklorai, kā mūsu nemateriālās kultūras mantojumam, pievērš pastiprinātu uzmanību. Raksta noslēgumā vārds Indrai: «Es varu pateikt, ka man jau sen ir bijusi vēlēšanās parādīt, ka latviešu tautas dejas pamatsolīši ir vienkārši, ka tieši no tiem viss ir tapis, radies un nācis. Skaistās dejas, kuras mēs redzam Dejas svētkos un uz augstajām skatuvēm var likties neaizsniedzamas. Cilvēkiem būtu jāzina, ka tās dejas, ir radītas no šiem ģeniāli vienkāršajiem solīšiem, kurus mēs varam apgūt un tad arī kāpt augstāk. Diemžēl daudzās skatuves dejās šos skaistos tautas dejas soļus vairs nevaram ieraudzīt un atpazīt. Tādēļ ir vesels tautas dejas nodarbību cikls, kurās mēs apgūstam dejas soļus un mācāmies dažas vienkāršas tautas dejas, kā «Cūkas driķos», Skroderi», «Oiru» (Hoirāmu) un citas. No šīm dejām 29. jūnijā izveidosim priekšnesumu.»