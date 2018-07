Vakarnakt, kad pēc uzveduma apmeklējuma devos prom no Daugavas stadiona, satiku divus man nozīmīgus cilvēkus, kas palīdzēja izvēlēties šīs recenzijas stilistiku, toni un attieksmi pret notikumu. Vispirms seno zīmju pētnieks, mākslinieks Valdis Celms teica, ka uzvedums šogad ļoti atšķīries no iepriekšējiem ar to, ka zīmju daudzums bijis stipri mazāks, dominējuši sīki raksti un tikai daži lielāki, kas brīžiem pazuduši pazuduši jūklī, bet brīžam kopaina bijusi ļoti pārliecinoša. Nebiju tik labi to ievērojis, bet tas apstiprināja manu domu, ka fragmentācijas laukuma zīmējumos un horeogrāfiskajā valodā bija tiešām daudz.