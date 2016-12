«Lauku sētā» Violeta lamājas, muguras slapjas un šovā atgriežas izbalsotie

«Lauku sētā» ierastais miers izjaukts. Ir atgriezušies iepriekš izbalsotie dalībnieki un visi sadalījušies divās frontēs – vecie pret jaunajiem. Mairita liek jaunpienācējiem gatavot brokastis, bet jaunie atsakās to darīt, un zibeņi šķīst uz visām pusēm. Dalībnieki skaita viens otra maizes kumosus un gatavi pat atstāt badā. Visi dalībnieki beidzot rāda savu patieso dabu. Mairita vairs nav jaunpienācēju mīluļu sarakstā.

«Lauku sētas» vadītājs organizē pusfināla sacensības jaunpienācējiem, jo tikai viens no pāriem varēs palikt «Lauku sētā» un cīnīties finālā. Ilzīte un Una, Vija un Ilgvars startē pa pāriem, bet Violetai šajā uzdevumā jātiek galā vienai, jo Sanita kopā ar viņu nav atgriezusies «Lauku sētā».

Sanitas virzienā tiek raidīti skarbi vārdi, jo vienai paveikt uzdevumu ir divas reizes grūtāk nekā divatā.

Uzdevums nav no vieglajiem – pāriem jāpārsit māla podi, kuri pakarināti palielā augstumā, un no pārsistā poda jādabū maisiņš ar pupiņām, tās jāsašķiro, tad jāpārcērt malkas bluķis, jādabū koka ripa ar savu vārdu un jāsanes koferi šķūņaugšā. Taču ne visos maisiņos atrodamas pupiņas, dažos slēpjas parasta smilts. Ja dabūts neīstais maisiņš, tad cīņa, lai dabūtu maisiņu ar pupiņām, jāsāk no jauna. Una šajā uzdevumā cīnās gandrīz vai kā Arnolds Švarcenegers.

Taču kuram pārim izdosies atgriezties «Lauku sētā», lai cīnītos finālā? Vai tā būs Vija ar Ilgvaru, kuri vienmēr par sevi ir mācējuši pastāvēt? Vai tā būs Violeta, kura par spīti savas pārinieces nodevībai ir atgriezusies un cīnīsies viena? Vai, iespējams, Ilzīte un Una, kuras atgriezās šovā ar divtik lielu cīņas sparu?

Saimniece nāk klajā ar lielo uzdevumu! Pāriem jāuzrok katram savs iedalītais laukums pagalmā un jāiestāda tur zālīte. Taču ne jāiesēj, bet jāiestāda! Kas nozīmē, ka zālīte jārok no velēnas.

Darbs ir ļoti grūts, visi strādā slapjām mugurām, taču viens pāris nolēmis no šā darba izvairīties.

Izbalsošanas ceremonija nekad agrāk nav notikusi tik ļoti saspringtā gaisotnē. Sacensību rezultātā viens no pāriem iegūs ļoti stratēģiski nozīmīgu balvu – flomāsteru! Ar šo flomāsteru pāris varēs dzēst vienu balsi. Vai tā būs par viņiem nobalsotā balss, varbūt viņi vēlēsies glābt kādu citu? Izbalsošana sagriezīs visu kājām gaisā, un mājās dosies viens no spēcīgākajiem pāriem!