Krievijas telekanāls «Šerloka» nopludināšanā vaino hakerus

This photo provided by PBS/BBC shows, Benedict Cumberbatch, left, as Sherlock Holmes and Martin Freeman as Dr. John Watson, from the "Sherlock" special, coming soon to Masterpiece on PBS. The panel for "Sherlock" is scheduled for Thursday, July 9, 2015, during the 2015 Comic-Con International at the San Diego Convention Center. (PBS/BBC Hartswood Films for Masterpiece via AP). Foto: AP/Scanpix

Krievijas valsts kontrolētais telekanāls pirmdien vainoja hakerus par britu raidsabiedrības BBC drāmas «Šerloks» krievu valodā dublētās pēdējās sērijas nopludināšanu tīmeklī vēl pirms tās pārraidīšanas televīzijas ēterā. Krievijas Pirmais kanāls bija plānojis pārraidīt jaunāko «Šerloka» sēriju pirmdien uzreiz pēc pusnakts pēc Maskava laika vienlaikus ar tās pārraidīšanu Lielbritānijā. Tomēr visa sērija, kuru telekanāls profesionāli bija jau dublējis krievu valodā, vēl sestdien tika nopludināta tīmeklī un nokopēta vairākās tīmekļa vietnēs. Reklāma «Atbilstoši sākotnējai informācijai tas noticis hakeru uzbrukuma rezultātā,» paziņojumā apliecināja Pirmā kanāla preses sekretāre Larisa Krimova. Krievijas telekanāls «uztur ir ciešus kontaktus ar BBC kopš brīža, kad tas uzzināja par nopludināšanu, un veic izmeklēšanu, lai identificētu tīmeklī ievietotā materiāla avotu», skaidroja Krimova. BBC svētdien paziņoja, ka ir sākusi visaptverošu izmeklēšanu. Laikrakstam «Daily Telegraph» avots raidorganizācijā apliecināja, ka šis nopludināšanas gadījums ir «kas vairāk par negadījumu». Seriāla producente Sjū Vērtjū vēl sestdien tviterī brīdināja fanus: «»Šerloka» sērijas «The Final Problem» krievu versija tīmeklī ir ievietota nelegāli. Lūdzi, nedalieties ar to.» Tvitera krievu segmentā mirkļbirkas un joki par nopludināto sēriju nedēļas nogalē bija populārāko tēmu vidū. «Tas brīdis, kad krievi ir redzējuši tavu seriālu pirms tevis,» raksta tvitera lietotājs «@zaz1995». Ierakstam pievienots attēls, kurā seriāla galvenie varoņi redzami, drūmi sēžam pie krievu šņabja pudeles. Krievijas premjerministra Dmitrija Medvedeva oficiālais tvitera profils ielicis savu pirmo vērtējumu «patīk» komentāram par seriālu.