NBC scenāriste zaudē darbu pēc tvīta par Trampa jaunāko dēlu

Pārraides vadība Riču atbrīvojusi no amata uz nenoteiktu laiku, apliecinājuši avoti.

«Barons [Tramps] būs šajā valstī pirmais mājskolas šāvējs,» piektdien tviterī ierakstīja NBC scenāriste, izraisot pārmetumu lavīnu. Uzreiz arī sāka skanēt prasības Riču atlaist no darba.

Barona Trampa atbalstītājiem pievienojās arī bijušā ASV prezidenta Bila Klintona meita Čelsija.

«Barons Tramps ir pelnījis iespēju, kāda ir katram bērnam - būt bērnam. Iestāšanās par katru bērnu arī nozīmē oponēt prezidenta politikai, kas kaitē bērniem,» norādīja Čelsija Klintone.

Drīz pēc pārmetumu vētras izraisīšanās Riča tvītu izdzēsa, bet pirmdien tviterī Baronam Trampam atvainojās.

Twitter

I sincerely apologize for the insensitive tweet. I deeply regret my actions & offensive words. It was inexcusable & I'm so sorry.— Katie Rich (@katiemaryrich) January 23, 2017