Troickis atsakās no plāniem Igaunijā iesaistīties interneta radiostacijas veidošanā

Igaunijā veidotās interneta radiostacijas «Stalker» projekts kavējas, jo viens no tā dalībniekiem, Krievijas žurnālists un blogeris Artemijs Troickis izlēmis atteikties no dalības tajā nesaskaņu ar biznesa partneri Tatjanu Tolstaju dēļ.

«Es plānoju aiziet no kompānijas «E-Stalker» un izstāties no šī projekta. Pašlaik Tatjana Tolstaja plāno to turpināt, bet man nav informācijas par viņas galīgajiem plāniem. Man ir grūti pateikt, ko viņa darīs,» Troickis stāstīja Igaunijas sabiedriskajai raidorganizācijai ERR.

Kā iemeslu, kādēļ šķīrušies biznesa ceļi ar Tolstaju, Troickis minēja atšķirīgus viedokļus par jaunās radiostacijas attīstības stratēģiju. «Man jau pašā sākumā bija globāli nodomi - vispasaules interneta radiostacija. Tomēr Tatjana vairāk vēlējās lokālu FM variantu. Tas patiešām bija reālāks, bet man radošā ziņā mazāk interesants,» paskaidroja Troickis, kurš apgalvoja, ka viņam jau pērn jūlijā vajadzēja kļūt par «Stalker» galveno redaktoru.

Troickis, kurš kopš 2014.gada dzīvo Igaunijā, nenoliedza, ka gatavojās radiostacijai piesaistīt auditoriju, kas viņu pazīst Krievijā un citas valstīs. «Tam vajadzēja būt globālam radio bez spilgti izteiktas Igaunijas vai pat Baltijas specifikas. Tas bija ambiciozi, un es saprotu, ka no reklāmas un biznesa viedokļa kopumā tāds modelis ir ļoti riskants,» viņš piebilda.

Tolstaja par situāciju sniedza tikai īsu komentāru, norādot, ka kopš pavasara darbs pie projekta nav iesaldēts. Viņa uzsvēra, ka jau kopš paša sākuma projekts bija plānots kā komerciāla darbība, tādēļ ir ļoti svarīgi izveidot dzīvotspējīgu biznesa modeli.

«Kas attiecas uz galvenā redaktora kandidatūru - kādēļ jūs uzskatāt, ka tam jābūt tieši Artemijam Troickim?» jautāja Tolstaja. «Projekta koncepcija vēl tiek izstrādāta, un, kamēr tā nav skaidra, ir pāragri runāt par to, kas kļūs par galveno redaktoru,» viņa teica.

Uzņēmēja piebilda, ka saskata potenciālu attīstīt FM viļņu radiostacijas projektu, lai gan Igaunijas tirgus ir mazs un tajā ir tādi lieli spēlētāji kā «Radio 4», «SKY» un «Russkoje radio».

Tomēr Tolstaja precīzus plānus radio projekta attīstībai neatklāja.

Iepriekš ziņots, ka bija plānots, ka jaunā radiostacija sāks raidīt pagājušā gada novembrī.

Igaunijas Komercreģistra dati liecina, ka Troickis joprojām ir pērn 20. maijā reģistrētās «E-Stalker» dibinātājs ar 15% daļu un valdes loceklis. Vairākuma īpašniece un uzņēmuma vadītāja ir Tolstaja.

Pagājušā gadsimta 80. gados Troickis regulāri piedalījās Latvijas Televīzijas raidījumā «Videoritmi».

