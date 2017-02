Noskaties kā top SWH jaunais rīta šovs «Tik Tik Tik»

TVNET viesojās Radio SWH rīta šovā ''Tik Tik Tik''. Foto: Jānis Škapars/TVNET

Līdz ar jauna gada sākumu radio SWH ēterā startējis jauns rīta šovs «Tik Tik Tik». To vada divi radio klausītājiem labi zināmu balsu īpašnieki – Valdis Sils un Kaspars Breidaks. TVNET nolēma puišiem sastādīt kompāniju, pavērot dzīvē, kā viņi no rītiem uzmundrina klausītājus laikā, kad mēs paši vēl mājās miegaini malkojam pirmo rīta kafiju un, protams, parunājām par to, kā rīta šovs mainījis viņu ikdienu. Tāpat arī katru nedēļu vienam rīta šova vadītājam jāizpilda otra mestais izaicinājums. Šonedēļ izaicinājumā piedalījās arī TVNET, palīdzējām Valdim padarīt aizraujošāku izaicinājumu, kas bija jāpilda Kasparam. Skaties video!