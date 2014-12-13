«Ekstrasensu» Instagram mistērijas jeb kā viņi dzīvo ikdienā?

 

Foto: Instagram

Kā pieminam vārdu «ekstrasenss» prātā vairumam uzzibsnī krievu populārākais TV šovs «Ekstrasensu cīņas», kas slavenus darījis ne mazums iepriekš nepazīstamas personības. Cilvēkiem patīk noslēpumi, mistērijas un šokējoši fakti - tā tad arī ir saldākā ceļamaize uz popularitāti jebkuram burvim, raganai, ekstrasensam vai mediumam.

Tā dēvēties ekstrasensi ikdienā lieto arī sociālos tīklus, kas to faniem ļauj ielūkoties viņu ikdienā un dzīves gaitās arī pēc populārā šova «Ekstrasensa cīņas». Aplūkosim arī mēs dažus no šiem populārajiem sociālajiem kontiem.

Džūlija Vanga

Reklāma

Julia


Julia


Julia


Julia


Julai


Julia

Merilina Kerro

Merilin

😉😉😉 @alexandr_sheps #БитваЭкстрасенсов

A photo posted by Marilyn Kerro (@marilyn_kerro) on


Merilin

My love ❤️🍀 @alexenerg86 #битваэкстрасенсов

A photo posted by Marilyn Kerro (@marilyn_kerro) on


Merilin


Merilin


Merilin


Merilin

🌝 ПОЛНОЛУНИЕ 🌝 11 февраля в 03:34 (мск.вр.) в знаке Лев. 💎 Сегодня ночью кладем на подоконник заряжать изделия, в которых есть такие камни: лунный, лабрадорит, гранат. Когда Луна и Солнце располагаются в противоположных сторонах от Земли лучше всего загадывать желания, так как это самый благоприятный период для того, чтобы изменить свою жизнь. Полная Луна – наиболее подходящее время для любых манипуляций с волосами, в том числе стрижка волос. Идеальный момент для посещения парикмахерской – когда на полнолуние приходится день Льва или день Девы. Так что, девушки, сегодня самое время для успешной стрижки. 💇 Полная Луна во Льве направляет вашу энергию на других людей. Можно решать свои проблемы чужими руками. Здесь главное - правильный выбор плеча, на которое можно и нужно опереться. Смело пускайте в ход свои лидерские способности и командирские навыки. В день полнолуния хорошо доводить свои проекты до логического завершения. Именно сейчас у вас будет достаточно сил, чтобы сделать это. Медитации, ритуалы красоты, заряженная вода и чтение мантр помогут восстановить внутреннюю и внешнюю гармонию, энергетический баланс. И конечно, немного о ритуалах. Обряды в полнолуние издревле считаются самыми действенными. В этот период луна становится наиболее сильной энергетически. Именно поэтому обряды, совершенные в это время, действуют быстрее, и вы получаете желаемое еще до наступления нового лунного месяца. Как правильно загадывать желание, многие из участников уже умеют, но а тем кто еще не в курсе, читайте ритуал на исполнение желания. РИТУАЛ НА ЖЕЛАНИЕ В ПОЛНОЛУНИЕ. В первый день полной луны напишите на бумаге свое желание, но в такой форме, как будто оно сбылось. Например, вместо: “Я хочу в следующем месяце хорошо отдохнуть”, нужно написать: “В следующем месяце я отлично отдохнула”. Записка с желанием должна пролежать у окна три ночи так, чтобы на нее падал свет луны! В первый день полной луны не забудьте ее поблагодарить: 💬 "Спасибо тебе Луна-покровительница, спасибо тебе, целительница за избавление от недуга, врага, трудностей (выбрать нужное. Зависит от вашего желания)". Продолжение в комментариях 👇

A photo posted by Marilyn Kerro (@marilyn_kerro) on


Merilin

Кошки могут изгонять любую нечисть, но для этого им потребуется определенное время. Если вы заметите, что ваш любимец проводит много времени в каком-то месте и находится в напряженной позе, знайте, что там находится что-то плохое. В этом случае нужно провести обряд очистки помещения, или обратиться к специалисту. Присутствие кошки поможет вам защититься от порчи и сглаза. Для этого достаточно в минуты опасности взять в руки питомца, и погладить его левой рукой по загривку. Это позволит наладить мощную энергетическую связь с кошкой и воспользоваться ее силой для защиты от негативных сил. Современные ученые подтверждают старинные верования о том, что присутствие кошки в доме положительно сказывается на здоровье всех его обитателей. Достаточно просто держать любимца на руках, гладить его и слушать приятное мурчание, чтобы избавиться от усталости и стресса.#битваэкстрасенсов

A photo posted by Marilyn Kerro (@marilyn_kerro) on

Aleksandrs Šeps

Šeps

Бэт атакует)) 😹

A video posted by Alexander Sheps (@alexandersheps.ru) on


Šeps

Нам она идёт больше ✨😋😋

A photo posted by Alexander Sheps (@alexandersheps.ru) on


šeps

Виктория! Рад был повидаться! 😎😎💫

A photo posted by Alexander Sheps (@alexandersheps.ru) on


Šeps

Кино было замечательным...📽👍🏻💫

A photo posted by Alexander Sheps (@alexandersheps.ru) on


Šeps

Šeps

Борьба за внимание 😏😜

A video posted by Alexander Sheps (@alexandersheps.ru) on

Nikola

Nikola


Nikola


Nikola


Nikola


Nikola

Viktorija

Viktorija


Viktorija


Viktorija


Viktorija


Viktorija


Viktorija

Saistītie raksti
«Ekstrasensu cīņu» intrigas: šova skaistākais pāris izšķiras!

«Ekstrasensu cīņu» intrigas: šova skaistākais pāris izšķiras!

Foto: Fani sajūsminās par «Ekstrasensu cīņu» dalībnieces kailfoto

Foto: Fani sajūsminās par «Ekstrasensu cīņu» dalībnieces kailfoto

«Ekstrasensu cīņu» dalībniece pārcietusi divas klīniskās nāves

«Ekstrasensu cīņu» dalībniece pārcietusi divas klīniskās nāves


Seko mums Facebook lapā

Tvnet.lv

Populārākie raksti

City24
Dzīvoklis
Dzīvoklis, Rīga, 42000 EUR
Dzīvoklis
Dzīvoklis, Rīga, 56000 EUR
Māja
Māja, Jaunmārupe, 90000 EUR

TV šovi

Televīzija

liepajniekiem.lv

Izklaide & Kultūra

Pikanti
«Erots 2017» jau šajā nedēļas nogalē!

17. februārī un 18. februārī Ķīpsalas izstāžu hallē norisināsies starptautiskais...8

Notikumi
Tiešraide: Ledus skulptūru festivāla skulptūru veidošanas paraugdemonstrējumi

TVNET sadarbībā ar mobilo televīziju, lietotni LMT Straume piedāvā šovakar, 12. ...

Kino
Filmu projektiem konkursā sadalīs 1,7 miljonus eiro

Nacionālais kino centrs (NKC) izsludinājis 2017. gada filmu ražošanas projektu k...8

Jocīgi
Laikraksts Trampa foto vietā nejauši publicē aktiera Boldvina attēlu

Dominikānas Republikas laikraksts «El Nacional» publicējis aktiera Aleka Boldvin...3

Kino
Šovakar BAFTA ceremonija - pasniegs britu kino balvas

Šovakar Karaliskajā Alberta zālē Londonā norisināsies ikgadējā Britu kino un tel...1

TV & Radio
Svētdien sākas hipsterseriāla «Girls» pēdējā sezona

Svētdien, 12. februārī, kanālā HBO tiks demonstrēta aktrises Lenas Danhemas (Len...1

Notikumi
Krāmu tirdziņš aicina no vecām lietām radīt ko jaunu

Svētdien, 12.februārī, no plkst 10.00 līdz 14.00 Ģertrūdes ielas teātra telpās n...1

Kino
Kritiķiem dažādi vērtējumi par filmu «Tumsa piecdesmit nokrāsās»

Kinokritiķi bijuši visnotaļ nesaudzīgi, un pamatīgi nokritizējuši šonedēļ uz ekr...14

Notikumi
Tiešraide: 19. Starptautiskā Ledus skulptūru festivāla ledus skulptūru veidošanas paraugdemonstrējumi

TVNET sadarbībā ar mobilo televīziju, lietotni LMT Straume piedāvā šovakar, 11. ...12

Notikumi
Ledus skulptūru festivālā laurus plūc Itālijas un Krievijas mākslinieki

Starptautiskajā Ledus skulptūru festivālā «Karnevāls» laurus plūkuši mākslinieki...9

Notikumi
Slēpošanas kalnu pārstāvji apmierināti ar sniega kvalitāti

Latvijas slēpošanas kalnu pārstāvji patlaban ir apmierināti ar sniega kvalitāti,...

Notikumi
«Rīgas Sniega parkā» Mežaparkā atkal pieejamas visas ziemas atrakcijas

Līdz ar ziemai raksturīgu laika apstākļu atgriešanos «Mežaparka» Lielās estrādes...

Kino
Ar sarkano paklāju atklāj Berlīnes kinofestivālu

Ceturtdienas vakarā Berlīnē ar zvaigžņotu sarkano paklāju atklāts 67. Berlīnes s...

CITY24.LV
Māja
Māja Sigulda
142 000 EUR
Māja
Māja Lapsas
158 900 EUR
Dzīvoklis
Dzīvoklis Rīga
48 000 EUR
Dzīvoklis
Dzīvoklis Rīga
57 999 EUR
Dzīvoklis
Dzīvoklis Rīga
70 000 EUR
Dzīvoklis
Dzīvoklis Rīga
60 000 EUR
Māja
Māja Jūrmala
80 000 EUR
Dzīvoklis
Dzīvoklis Rīga
99 000 EUR
Svaigākie īres piedāvājumi »
Varianti.lv
Izīrē dzīvokli Centrā
Izīrē dzīvokli Centrā 430 EUR
Pārdod dzīvokli, Saulkrastos
Pārdod dzīvokli, Saulkrastos 155 000 EUR
Pārdod Zemi Babītē
Pārdod Zemi Babītē 22 800 EUR
Pārdod dzīvokli Centrā
Pārdod dzīvokli Centrā 180 000 EUR
Ievieto sludinājumu bez maksas!
CV Online vakances
PERSONĀLA ATLASES VADĪTĀJS/-A
PERSONĀLA ATLASES VADĪTĀJS/-A
FINANŠU DIREKTORS/-E (CFO)
FINANŠU DIREKTORS/-E (CFO)
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI
МЕНЕДЖЕРА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕ ...
МЕНЕДЖЕРА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕ ...
Capital.lv
Bose® Soundsport® Wireless
Bose® Soundsport® Wireless 179.95
Capital® NEO™ X Terran
Capital® NEO™ X Terran 1069.99
Netatmo Welcome kamera
Netatmo Welcome kamera 199.99
Capital® NEO™ X Viper
Capital® NEO™ X Viper 2199.99
http://alkoutlet.lv

Rakstu grupas

 