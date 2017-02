«Ekstrasensu» Instagram mistērijas jeb kā viņi dzīvo ikdienā?

Kā pieminam vārdu «ekstrasenss» prātā vairumam uzzibsnī krievu populārākais TV šovs «Ekstrasensu cīņas», kas slavenus darījis ne mazums iepriekš nepazīstamas personības. Cilvēkiem patīk noslēpumi, mistērijas un šokējoši fakti - tā tad arī ir saldākā ceļamaize uz popularitāti jebkuram burvim, raganai, ekstrasensam vai mediumam.

Tā dēvēties ekstrasensi ikdienā lieto arī sociālos tīklus, kas to faniem ļauj ielūkoties viņu ikdienā un dzīves gaitās arī pēc populārā šova «Ekstrasensa cīņas». Aplūkosim arī mēs dažus no šiem populārajiem sociālajiem kontiem.

Džūlija Vanga

Julia #PicFrame#new #julivang #juliavang #abyss #anime #chaos #crazy #tattoo #блонд #джуливанг Чувствую скоро живого места на мне не останется) A photo posted by midnightrose666 (@julie_vangreal) on Dec 12, 2014 at 8:14pm PST

Merilina Kerro

Merilin 😉😉😉 @alexandr_sheps #БитваЭкстрасенсов A photo posted by Marilyn Kerro (@marilyn_kerro) on Oct 14, 2016 at 7:28pm PDT

My love ❤️🍀 @alexenerg86 #битваэкстрасенсов A photo posted by Marilyn Kerro (@marilyn_kerro) on Dec 26, 2016 at 1:43am PST

Сила, воля! ❤️🍀 Всех с пятницей, 13!😈 Как относитесь к этому дню? #битваэкстрасенсов A photo posted by Marilyn Kerro (@marilyn_kerro) on Jan 13, 2017 at 3:26am PST

Рано или поздно все закончится; и то, что разрывало на части, теперь будет изредка вспоминаться.💋🍀 Хорошего дня дорогие мои!❤️ #битваэкстрасенсов A photo posted by Marilyn Kerro (@marilyn_kerro) on Jan 24, 2017 at 12:46am PST

Иногда надо уметь отказываться от человека. Не потому, что тебе всё равно, а потому что ему всё равно.🍀 #битваэкстрасенсов A photo posted by Marilyn Kerro (@marilyn_kerro) on Jan 23, 2017 at 10:22am PST

Aleksandrs Šeps

Šeps Бэт атакует)) 😹 A video posted by Alexander Sheps (@alexandersheps.ru) on Jan 3, 2017 at 6:09am PST

Нам она идёт больше ✨😋😋 A photo posted by Alexander Sheps (@alexandersheps.ru) on Dec 17, 2016 at 4:29pm PST

Виктория! Рад был повидаться! 😎😎💫 A photo posted by Alexander Sheps (@alexandersheps.ru) on Dec 25, 2016 at 12:55am PST

Кино было замечательным...📽👍🏻💫 A photo posted by Alexander Sheps (@alexandersheps.ru) on Jan 23, 2017 at 1:07pm PST

Šeps Борьба за внимание 😏😜 A video posted by Alexander Sheps (@alexandersheps.ru) on Jan 6, 2017 at 7:33am PST

Nikola

Nikola Каждая минутка посвящена мужчинам моей жизни.... люблю их. #сыночки #николькузнецова #отпуск #семья #любовь #муж @alexandersadokov A photo posted by Николь Кузнецова (@nikol.official) on Oct 28, 2016 at 7:19am PDT

Заехала опять в @mincipinci навести красоту. Поехала дальше на вечеринку. Хорошего вечера!) #николькузнецова #битваэкстрасенсов #макияж A photo posted by Николь Кузнецова (@nikol.official) on Jan 25, 2017 at 8:55am PST

В @omnybeauty заряжаюсь повышающим иммунитет витамином Д3, к тому же свет помогает вырабатывать свой собственный коллаген, что бы всегда выглядеть супер! С мастером Катей, успеваем педикюр параллельно) #отдых #релакс #всеуспела A photo posted by Николь Кузнецова (@nikol.official) on Feb 8, 2017 at 6:12am PST

Коровам не место на льду. Определённо;) #каток #искра #выходной #николькузнецова #битваэкстрасенсов #коровушка A photo posted by Николь Кузнецова (@nikol.official) on Feb 12, 2017 at 8:50am PST

Viktorija

Viktorija 🔮Когда Вы перестанете копаться в том, что уже произошло И тревожиться о том, что еще не случилось Тогда Вы сможете присутствовать в настоящем моменте И испытаете радость жизни. 🔮 @viktoriaraidos @bazily @dochraidos #викториярайдос #ведьма #нашакоролева #нашалюбовь #битваэкстрасенсов #муж #семья #дочка #Варвара #смыслжизни #эзотерика #магия #лайф #лучшая #райдосики A photo posted by 🔮Виктория Райдос 🔮 (@viktoria.official.fan) on Oct 27, 2016 at 12:58am PDT

