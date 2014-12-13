«Ekstrasensu» Instagram mistērijas jeb kā viņi dzīvo ikdienā?

Kā pieminam vārdu «ekstrasenss» prātā vairumam uzzibsnī krievu populārākais TV šovs «Ekstrasensu cīņas», kas slavenus darījis ne mazums iepriekš nepazīstamas personības. Cilvēkiem patīk noslēpumi, mistērijas un šokējoši fakti - tā tad arī ir saldākā ceļamaize uz popularitāti jebkuram burvim, raganai, ekstrasensam vai mediumam.
Tā dēvēties ekstrasensi ikdienā lieto arī sociālos tīklus, kas to faniem ļauj ielūkoties viņu ikdienā un dzīves gaitās arī pēc populārā šova «Ekstrasensa cīņas». Aplūkosim arī mēs dažus no šiem populārajiem sociālajiem kontiem.
Džūlija Vanga
Julia
Julia
Julia
Julia
Julia
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Julai
This is my secret N47 #KittyCat #honeybunny#sillydilly#cookieswithcream #toyboy #hotboy #etnaboy #bluebell #Ishootinyourrose #onlyforever#strowberryonyoucake #absolutelove #boiler #bowpow #mymymycawaii #raygun #roseinbonfire #songtrushwantshissquirrel #blueberries#shotgun #bonnie #hotbull #razzshaz #mirrorface#Squizzysandy#berlingot#bighorsewantshisqueen#whimsy #daisychaisy
Julia
Merilina Kerro
Merilin
Merilin
Merilin
Merilin
Merilin
Merilin
Merilin
🌝 ПОЛНОЛУНИЕ 🌝 11 февраля в 03:34 (мск.вр.) в знаке Лев. 💎 Сегодня ночью кладем на подоконник заряжать изделия, в которых есть такие камни: лунный, лабрадорит, гранат. Когда Луна и Солнце располагаются в противоположных сторонах от Земли лучше всего загадывать желания, так как это самый благоприятный период для того, чтобы изменить свою жизнь. Полная Луна – наиболее подходящее время для любых манипуляций с волосами, в том числе стрижка волос. Идеальный момент для посещения парикмахерской – когда на полнолуние приходится день Льва или день Девы. Так что, девушки, сегодня самое время для успешной стрижки. 💇 Полная Луна во Льве направляет вашу энергию на других людей. Можно решать свои проблемы чужими руками. Здесь главное - правильный выбор плеча, на которое можно и нужно опереться. Смело пускайте в ход свои лидерские способности и командирские навыки. В день полнолуния хорошо доводить свои проекты до логического завершения. Именно сейчас у вас будет достаточно сил, чтобы сделать это. Медитации, ритуалы красоты, заряженная вода и чтение мантр помогут восстановить внутреннюю и внешнюю гармонию, энергетический баланс. И конечно, немного о ритуалах. Обряды в полнолуние издревле считаются самыми действенными. В этот период луна становится наиболее сильной энергетически. Именно поэтому обряды, совершенные в это время, действуют быстрее, и вы получаете желаемое еще до наступления нового лунного месяца. Как правильно загадывать желание, многие из участников уже умеют, но а тем кто еще не в курсе, читайте ритуал на исполнение желания. РИТУАЛ НА ЖЕЛАНИЕ В ПОЛНОЛУНИЕ. В первый день полной луны напишите на бумаге свое желание, но в такой форме, как будто оно сбылось. Например, вместо: “Я хочу в следующем месяце хорошо отдохнуть”, нужно написать: “В следующем месяце я отлично отдохнула”. Записка с желанием должна пролежать у окна три ночи так, чтобы на нее падал свет луны! В первый день полной луны не забудьте ее поблагодарить: 💬 "Спасибо тебе Луна-покровительница, спасибо тебе, целительница за избавление от недуга, врага, трудностей (выбрать нужное. Зависит от вашего желания)". Продолжение в комментариях 👇
Merilin
Кошки могут изгонять любую нечисть, но для этого им потребуется определенное время. Если вы заметите, что ваш любимец проводит много времени в каком-то месте и находится в напряженной позе, знайте, что там находится что-то плохое. В этом случае нужно провести обряд очистки помещения, или обратиться к специалисту. Присутствие кошки поможет вам защититься от порчи и сглаза. Для этого достаточно в минуты опасности взять в руки питомца, и погладить его левой рукой по загривку. Это позволит наладить мощную энергетическую связь с кошкой и воспользоваться ее силой для защиты от негативных сил. Современные ученые подтверждают старинные верования о том, что присутствие кошки в доме положительно сказывается на здоровье всех его обитателей. Достаточно просто держать любимца на руках, гладить его и слушать приятное мурчание, чтобы избавиться от усталости и стресса.#битваэкстрасенсов
Aleksandrs Šeps
Šeps
Šeps
Šeps
šeps
Šeps
Šeps
Танцуй - мы ведь юные души Вселенной, Дыши - мы потоки безудержных сил. В нашем теле энергия жизни нетленной, Ибо каждый когда-то из нас полюбил... Не смотри на других - ты и так безупречна, Верь в свои мысли - они истина наших сердец. История будет действительно яркой и вечной, Если ты не напишешь ей скорый и глупый конец...🌪 ( l love You ✨ ) @marilyn_kerro #битваэкстрасенсов
Šeps
Šeps
Nikola
Nikola
Nikola
Nikola
Nikola
Nikola
Nikola
Viktorija
Viktorija 🔮Когда Вы перестанете копаться в том, что уже произошло И тревожиться о том, что еще не случилось Тогда Вы сможете присутствовать в настоящем моменте И испытаете радость жизни. 🔮 @viktoriaraidos @bazily @dochraidos #викториярайдос #ведьма #нашакоролева #нашалюбовь #битваэкстрасенсов #муж #семья #дочка #Варвара #смыслжизни #эзотерика #магия #лайф #лучшая #райдосики
Viktorija
🔮Когда Вы перестанете копаться в том, что уже произошло И тревожиться о том, что еще не случилось Тогда Вы сможете присутствовать в настоящем моменте И испытаете радость жизни. 🔮 @viktoriaraidos @bazily @dochraidos #викториярайдос #ведьма #нашакоролева #нашалюбовь #битваэкстрасенсов #муж #семья #дочка #Варвара #смыслжизни #эзотерика #магия #лайф #лучшая #райдосики
Viktorija
🔮Когда Вы перестанете копаться в том, что уже произошло И тревожиться о том, что еще не случилось Тогда Вы сможете присутствовать в настоящем моменте И испытаете радость жизни. 🔮 @viktoriaraidos @bazily @dochraidos #викториярайдос #ведьма #нашакоролева #нашалюбовь #битваэкстрасенсов #муж #семья #дочка #Варвара #смыслжизни #эзотерика #магия #лайф #лучшая #райдосики
Viktorija
Viktorija
Желаю вам доброго и бодрого дня. Путь он подарит веселое настроение, искренние эмоции и позитивный заряд.⛄ А как начался ваш день? Делитесь в комментариях 💫⬇ #викториярайдос #ведьма #нашакоролева #нашалюбовь #битваэкстрасенсов #муж #семья #дочка #Варвара #смыслжизни #эзотерика #магия #лайф #лучшая #райдосики
Viktorija
Примите себя таким, как есть. Позвольте себе роскошь быть собой. Не превозносите и не принижайте свои достоинства и недостатки. Стремитесь к внутреннему покою: вы не важны и не ничтожны. Доброе утро! 💫💙 #викториярайдос #ведьма #нашакоролева #нашалюбовь #битваэкстрасенсов #муж #семья #дочка #Варвара #смыслжизни #эзотерика #магия #лайф #лучшая #райдосики
Viktorija
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