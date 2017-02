K.Brīniņas soloizrāde par iedomātu tikšanos ar izcilo diriģentu Nelsonu

21. un 24. februārī 19.00 Ģertrūdes ielas teātrī būs iespēja redzēt horeogrāfes Kristīnes Brīniņas monoizrādi «I am a really shy person» (tulk. «Es esmu ļoti kautrīgs cilvēks»), kurā dejas māksliniece dalās stāstā par iedomātu tikšanos ar izcilo un pasaulē pazīstamo latviešu diriģentu Andri Nelsonu.

Februārī Ģertrūdes ielas teātrī būs iespēja atkal redzēt 2016. gada 30.jūlijā Cīravā pirmizrādi piedzīvojošo Kristīnes Brīniņas monoizrādi «I am a really shy person», kuras tapšanu iedvesmojusi reiz nejauši atrastā video intervija ar Andri Nelsonu - pazīstamo latviešu diriģentu, kurš tikko - 12. februārī - jau otro reizi saņēmis prestižo Grammy balvu. Diriģenta atklātība, vienkāršība un mīlestība pret to, ko viņš dara, dziļi iespaidoja horeogrāfi un pamudināja izveidot izrādi. Izrāde nav par karjeras panākumiem, bet gan par spēju būt ar atvērtu sirdi.

Uz skatuves Kristīne atveido fiktīvu notikumu par viņas un Andra nejaušu satikšanos Bostonā. Tikšanās laikā diriģents atklāj horeogrāfei to, kas ir diriģēšana un cik liela nozīme ir orķestrim. Izrādē ar šo fantāziju palīdzību Kristīne stāsta par dejas un diriģēšanas līdzībām, kur skatītājs ieņem orķestra lomu. Kā galveno izteiksmes līdzekli horeogrāfe izmanto diriģenta ķermeņa valodu un izteiktos vārdus, kas mijas ar viņas pašas ekspresiju un domām. «Lai gan pats Nelsons uzskata, ka diriģēšana nav deja, tomēr es savā izpratnē par dejas rašanās iemesliem un sekām redzu tiešas paralēles ar diriģēšanu. Vēl lielāka līdzība starp mums ir tajā, kā sevi izjūtam un kā tas mainās, kad uzkāpjam uz skatuves,» stāsta horeogrāfe.

Reklāma

Izrādes notiks Ģertrūdes ielas teātrī, Rīgā, Ģetrūdes ielā 101a, 21. un 24. februārī plkst. 19.00. Biļetes pieejamas internetā www.git.lv, teātra kasē un galerijā ISTABA. Plašāka informācija: www.pigeonbridge.com, www.git.lv



Izrāde «I am a really shy person» pasaules brīvdabas pirmizrādi piedzīvoja 2016. gada jūlijā Cīravā, augustā piedalījās Starptautiskajā mūzikas festivālā «Laba daba» un projektā «Jauna deja jaunā vietā» Liepājas koncertzālē «Lielais dzintars», oktobrī divas reizes bija skatāma Ģertrūdes ielas teātrī, Rīgā.



Izrādes idejas autore, horeogrāfe un izpildītāja Krstīne Brīniņa, producents «Pigeon - Bridge», līdzproducents «Cita Abra». Izrāde tapusi ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.