Klintone un Obama noraidījušas piedāvājumu piedalīties šovā «Dancing with the Stars»

Bijušās ASV pirmās lēdijas Hilarija Klintone un Mišela Obama noraidījušas piedāvājumu piedalīties telekanāla ABC šovā «Dancing with the Stars» («Dejo ar zvaigzni»), ziņo ASV mediji.

Šova jaunā 24.sezona sāksies 20. martā un tās dalībnieku sastāvs tiks paziņots 1.martā raidījumā «Good Morning America» («Labrīt, Amerika»).

Mediji vēsta, ka raidījuma veidotāji uzrunājuši arī Obamu un Klintoni, bet abas dāmas piedāvājumu noraidījušas.

Piedalīties atteikusies arī dziedātāja Ešlija Simpsone.

Kopš zaudējuma ASV prezidenta vēlēšanās novembrī Klintone sabiedrībā bijusi redzama maz.

Savukārt Obama, kura 2015. gadā Baltā nama Lieldienu pasākuma laikā nodejoja deju kopā ar šova «So You Think You Can Dance?» («Tātad tu domā, ka proti dejot?») dalībniekiem, svētdien tika manīta pie sporta kluba Vašingtonā.

Televīzijas raidījums «Entertainment Tonight» pagājušajā nedēļā ziņoja, ka «Dancing with the Stars» jaunajā sezonā piedalīsies astoņdesmito gadu seriāla «The A-Team» («A komanda») zvaigzne «Mr. T» un vingrotāja, olimpisko spēļu čempione Simona Bailsa.