Šodien startē spēle «Izaicini zvaigzni». Ieskaties, ko tur varēs redzēt!

Par īsti ģimeniskiem un atraktīviem kopā būšanas mirkļiem, jau sākot ar 18. martu, kanālā 360TV rūpēsies aizraujošā spēle «Izaicini zvaigzni». Katru sestdienas vakaru plkst. 19:00 tā pie TV ekrāniem aicinās kā lielos, tā mazos, lai pavisam jautrā atmosfērā kopīgi minētu dažādus atjautības uzdevumus, ļautos aizraujošām stafetēm un iecienītākajām ballīšu spēlēm. Raidījumā ik reizi kāda pašmāju ģimene uz draudzīgu cīniņu izaicinās Latvijas slavenību, pārbaudot viens otra erudīciju, sportisko garu un veiklību. Pirmajā «Izaicini zvaigzni» spēlē ar grupas «My Radiant You» dalībniekiem – Driksnu ģimeni - jestriem pārbaudījumiem ļausies TV raidījumu vadītājs Armands Simsons, bet vēl pēc nedēļas izaicinājumā metīsies mūziķis Ralfs Eilands. Spēli «Izaicini zvaigzni» vadīs grupas «Latvian Voices» soliste Laura Jēkabsone, kura mīl ne tikai labu mūziku un ēst gatavošanu, bet arī azartiskus spēļu vakarus kopā ar draugiem.

«My Radiant You» soliste Ilze izaicina Armandu uz zīmuļu asināšanas dueli

ĢIMENE PRET SLAVENĪBU JEB SPĒLES «IZAICINI ZVAIGZNI» NOTEIKUMI

Kā jau īstā ballītē pienākas, arī spēle «Izaicini zvaigzni» pārbaudīs ne tikai dalībnieku erudīciju, bet arī atjautību un veiklību. Spēles laukumu veidos gan asprātīgi erudīcijas uzdevumi, gan pārbaudījumi uz ātrumu. Zīmuļu asināšana uz ātrumu, tenisa bumbiņu «kratīšana» jestras dejas laikā, plastmasas glāzīšu nopūšana ar balonu - šie būs tikai daži no uzdevumiem, kas ik sestdienas vakaru būs jāpaveic spēles dalībniekiem.

Armanda Simsona jautrā deja ar «My Radiant You» dalībnieku meitu Abigailu:

To, kurš no uzdevumiem būs jāizpilda, noteiks milzu metamais kauliņš, ko pamīšus ripinās gan ģimenes pārstāvis, gan slavenība, – ko metamais kauliņš rādīs, tāds uzdevums dalībniekiem būs jāveic. Katrs no uzdevumiem spēlē novērtēts ar konkrētu punktu skaitu, un tas jāizpilda noteiktā laikā. Savukārt finālā papildu intrigai dalībnieki paši varēs noteikt, cik lielas likmes likt uz spēles, lai izcīnītu tik kāroto uzvaru.

Fināla cienīgs priekšnesums Armanda Simsona un Jāņa Driksnas izpildījumā

ĢIMENES SPĒLES VADĪTĀJA – GRUPAS «LATVIAN VOICES» DALĪBNIECE LAURA JĒKABSONE

Spēles «Izaicini zvaigzni» vadītāja Laura Jēkabsone arī pati ir īsts ģimenes cilvēks – uzaugusi daudzbērnu ģimenē un izbaudījusi to, kā ir būt skolotāju bērnam, kur abi no vecākiem turklāt aizrāvušies ar mūziku un labprāt savas atvases ņem līdzi uz dažādām ballītēm; viņa liks lietā visu savu pieredzi, lai palīdzētu pašmāju ģimenēm izaicināt zvaigzni un tikt pie uzvaras jaunajā kanāla 360TV spēlē. Mūzikas klātbūtni un spēcīgas dzimtas saites Laura izjutusi jau kopš mazotnes, gan apmeklējot ģimenes sanākšanas, gan piedaloties dziedošo ģimeņu saietā «Spiets». Lauras ģimenē dzied visi - tētis ir muzikants un kopā ar savu grupu spēlējis vairāk nekā 100 kāzās, mamma ir folkloras kopas vadītāja, aktīva koru un ansambļu dziedātāja, mūziku mīl arī Lauras māsas, brālis un pat vecmāmiņa, kura ir nu jau pensionēta nopelniem bagāta diriģente. «Manuprāt, visskaistākais, ko es esmu piedzīvojusi bērnībā, runājot par ģimenes kopīgām sanākšanām, ir mani vecvecāki un tas, ka es paspēju piedzīvot viņu tā laika vērtības, uzskatus un galvenokārt sadzīvi. Tad jau nebija aktuāla ne puse no tām lietām, kas ir mūsdienās, un tāpēc no sirds priecājos, ka varēju izbaudīt caur viņiem to «latviskumu», kas nāk no cilvēkiem, kuri dzimuši 20.gs sākumā,» par savām ģimenes vērtībām stāsta Laura Jēkabsone.

KAD SATIEKAS MŪZIKA UN AZARTS

Par Lauras otru ģimeni nu jau gandrīz astoņu gadu garumā ir kļuvusi grupa «Latvian Voices»: «Grupas meitenes ir manas dzīves tuvākie cilvēki un uzticamie sirdsdraugi, ar kuriem tiekamies gandrīz katru dienu,» saka Laura. Turklāt viņas ne tikai kopā strādā, bet arī atpūšas, nereti vakarus piepildot ar jautrām izklaidēm. «Kopā ar draugiem un reizēm arī grupas meitenēm spēlējam gan prāta spēles – «Latvija», «Pasaule», «I know», gan nedaudz aktīvāko «Katanu», «Alias» un «Saderēsim», iecienīta ir arī spēle «Lexico», kas ļauj paplašināt arī angļu valodas krājumu.» Turklāt izrādās, ka Laura savu draugu vidū ir pazīstama arī kā kaislīga pokera spēlētāja, un reiz, dodoties koncertbraucienā kopā ar kori «Maska», pat tika sarīkots rekorda cienīgs turnīrs, kas ilga vairāk nekā 18 stundas. Vaicāta, kuru pašmāju slavenību labprāt izaicinātu piedalīties jaunajā 360TV ģimenes spēlē, Laura atklāj, ka ar prieku uzspēlētu kopā ar Renāru Zeltiņu, lai pārliecinātos par viņa izveicību ne tikai vārdos, bet arī, piemēram, makaronu piramīdas celšanā. «Manuprāt, būtu interesanti, ja grupa «DaGamba» spēlē startētu kā ģimene, bet pats gaidītākais «Izaicini zvaigzni» viesis noteikti ir Kristaps Porziņģis!» saka Laura.